Хайді Клум оголила ноги у вінтажній сукні: ефектні фото

Популярна модель Хайді Клум вирішила здивувати своїх прихильників. На світський захід зірка прийшла у вінтажній сукні, яка зберігалась в її гардеробі понад 10 років.

Мабуть, у кожної жінки в шафі знайдуться речі, які чекають свого часу. Як виявилось, зірки мають такі ж звички – відкладати одяг для певної нагоди. Це довела популярна німецька супермодель Хайді Клум.

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На благодійний гала-вечір, організований дитячою лікарнею Лос-Анджелеса, знаменитість прийшла у вінтажній сукні від Valentino. Ефектне вбрання мало яскравий принт у східному стилі та чималий розріз на нозі, що додавало йому пікантності. Зверху сукня скромно прикривала груди Хайді Клум. До плаття модель підібрала чорні босоніжки на підборах, зробила вечірній макіяж та ідеальну укладку волосся.

Це був плідний вечір у сукні від Valentino, яка простояла в моєму гардеробі понад 10 років. І нарешті я знайшла ідеальну ніч, щоб її вбрати,

– зізналась Хайді Клум.

Варто зазначити, що гала-вечір і справді був плідним. За інформацією західних ЗМІ, всього за один день знаменитості, зокрема, Хайді Клум пожертвували 5,5 мільйонів доларів на дитячу лікарню Лос-Анджелеса. Кошти спрямують на допомогу важкохворим дітям та медичні розробки в галузі педіатрії.