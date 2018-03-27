Хайді Клум підловили за поцілунком з молодим музикантом: фото
44-річна німецька модель Хайді Клум закрутила новий роман з 28-річним Томасом Каулітцом – гітаристом групи Tokio Hotel.
Модель уже з’явилася на публіці з Томом, зокрема, вони прийшли разом на шоу America's Got. Як розповіли очевидці, новий хлопець Хайді терпляче чекав, коли вона вийде зі зйомок, а потім, не приховуючи почуттів, поцілував її.
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Про їх роман ЗМІ заговорили ще два тижні тому, коли Каулітц і Клум повечеряли разом в Нью-Йорку.
Том молодший від Хайді на 16 років
Нагадаємо, що у вересні 2017 року модель розлучилася з Віто Шнабель, з яким зустрічалася більше трьох років. А до роману з Шнабелем вона була одружена з співаком Сілом.
Джерело: 24 Канал
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