Хайді Клум розповіла секрети стрункості: поради супермоделі

Знаменита 45-річна німецька модель, акторка і телеведуча Хайді Клум розповіла, чим вона харчується, щоб бути у відмінній формі.

Хайді Клум розкрила секрети виданню Entertainment Tonight.

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Я починаю зі смузі, в мене три великі прийоми їжі. Але дійсно, останній о шостій вечора... Я не їм у вісім, дев'ять, бо коли ти так робиш, а потім випиваєш 1-2 келихи вина, це все осідає в тебе в шлунку, і ти лягаєш спати,

– рекомендує Хайді.

Модель пояснює, що рання вечеря дає організму час перетравити їжу.

Крім того, Хайді Клум не вживає знежирених продуктів і не сидить на специфічній дієті. Секрет у тому, щоб їсти здорову їжу.

"Я часто їм вдома. Гадаю, коли ти багато їси не вдома і часто замовляєш їжу, це не дуже надійно, бо ти ж не знаєш, що туди кладуть. Тож я багато готую. Я знаю, що йде у страву. Це завжди свіжа їжа", – зазначає супермодель.

Нагадаємо, Хайді Клум зустрічається з молодшим від неї 28-річним Томом Каулітцом. Про стосунки Каулітц і Клум заговорили у березні 2018 року, коли вони повечеряли разом в Нью-Йорку. А згодом їх підловили за пристрасним поцілунком. Тоді у мережі почали з’являтися нові кадри, які підтверджували їх стосунки.