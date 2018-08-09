Хайді Клум відпочиває на яхті з молодим бойфрендом: фото
Знаменита німецька модель Хайді Клум середини березня зустрічається з гітаристом гурті Tokio Hotel Томом Кауліцем. І весь вільний час зірка проводить з коханим.
45-річна Хайді відправилася відпочивати з 28-річним рокером на яхті навколо мальовничого італійського острова Понца, пише Daily Mail.
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Хайді Клум і Том Кауліц
Хайді Клум і Том Кауліц не приховують свого роману
Папарацці підловили пару, коли вони цілувалися, обіймалися та насолоджувалися відпочинком.
Для морської подорожі Клум обрала роздільний купальник пастельних відтінків, які чудово гармоніював з її засмагою.
Хайді Клум
Хайді піклується про зовнішній вигляд, але від куріння не відмовляється
Джерело: 24 Канал
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