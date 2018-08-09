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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хайді Клум відпочиває на яхті з молодим бойфрендом: фото

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Хайді Клум
Хайді Клум / Фото з Іnstagram

Знаменита німецька модель Хайді Клум середини березня зустрічається з гітаристом гурті Tokio Hotel Томом Кауліцем. І весь вільний час зірка проводить з коханим.

45-річна Хайді відправилася відпочивати з 28-річним рокером на яхті навколо мальовничого італійського острова Понца, пише Daily Mail.

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Хайді Клум і Том Кауліц

Хайді Клум і Том Кауліц не приховують свого роману 

Папарацці підловили пару, коли вони цілувалися, обіймалися та насолоджувалися відпочинком.

Для морської подорожі Клум обрала роздільний купальник пастельних відтінків, які чудово гармоніював з її засмагою.

Хайді Клум

Хайді піклується про зовнішній вигляд, але від куріння не відмовляється 

 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

Теги: LifeStyle Мода Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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