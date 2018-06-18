Хайді Клум з молодим бойфрендом влаштували відпочинок у Діснейленді: фото

45-річна модель Хайді Клум представила бойфренда – 28-річного Тома Каулітца, своїм дітям, а також познайомила їх ближче.

Для цього вони великою компанією відправилися у парк розваг Діснейленд у каліфорнійське місто Анахайм. Хайді взяла собою дітей Хелен, Генрі, Йохана і Лу, а Том – брата-близнюка Білла, пише Daily Mail.

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Хайді Клум і Том Каулітц

Вони весело спілкувалися, каталися на атракціонах та радісно посміхалися. При цьому Хайді та Том не соромилися демонструвати на публіці свої почуття: парочка обнімалася та цілувалася.

Про стосунки Каулітц і Клум заговорили у березні 2018 року, коли вони повечеряли разом в Нью-Йорку. А згодом їх підловили за пристрасним поцілунком. Тоді у мережі почали з’являтися нові кадри, які підтверджували їх стосунки.