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HDR10+ Technologies розпочала сертифікацію технології, яка вплине на якість зображення

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Стандарт HDR10+ змінить уявлення про динамічне зображення
Стандарт HDR10+ змінить уявлення про динамічне зображення / Фото з вільних джерел

Компанія HDR10+ Technologies оголосила про початок програми сертифікації ліцензій та логотипів для платформи динамічних метаданих для широкого динамічного діапазону (HDR). Нова технологія покликана оптимізувати якість зображення для дисплеїв Ultra HD 4K та поліпшити можливості перегляду.

Про це повідомляє hi-tech.ua.

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Технологія HDR10+ перевершує фіксовані метадані звичайного стандарту HDR10 – у останнього рівні чорного і яскравості не змінюються, що часом не дозволяє в окремих сценах домогтися ідеального співвідношення яскравості, насиченості і контрастності, вичавлюючи з дисплея максимум. В результаті HDR10 + помітно покращує кінцеву якість зображення, дозволяючи виробникам контенту змінювати налаштування динамічно від однієї сцени до іншої і навіть від одного кадру до іншого.

Серед провідних виробників пристроїв і матеріалів, що просувають стандарт, можна згадати Samsung, 20th Century Fox, Panasonic, а також Amazon і Warner Bros. Як зазначається, стандарт допоможе поліпшити якість відеоматеріалів на великих екранах на широкому спектрі доступних за ціною телевізорів і пристроїв. До речі, компанія Samsung вже запропонувала асоціації BDA додати HDR10 + в специфікації дисків Ultra HD Blu-ray.

Також стандарт HDR10 + розроблений з прицілом на розвиток і новації, адже в майбутньому на його основі може з'явитися ще більш досконала технологія.

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Варто зазначити, що ліцензування та сертифікації на отримання логотипу HDR10 + доступні для компаній, продукція яких відповідає технічним вимогам і специфікаціям HDR10 +. Річна плата за адміністрування ліцензії HDR10 + становить від 2500 до 10 000 доларів.

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Теги: Техно Інтернет
Джерело: 24 Канал
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