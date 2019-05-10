10 фактів про користь щеплень

Навколо вакцинації існуємо величезна кількість міфів і роздутих фейкових страшилок, в основу яких лягла істерія про щеплення, яка розкручена людьми, які часто не мають ніякого відношення до медицини.

Ставка робиться на те, що більшість населення погано поінформоване в питанні вакцинації та схильне, на жаль, скоріше не підтримувати наукову спільноту, розповіла інфекціоніст Дарина Панієва.

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Нижче інформація для тих, хто думає і робить висновки. А ще для тих, хто не бажає зла собі, своїм дітям і близьким.

Отже, ось кілька фактів про щеплення:

1. "Прабабусю" всіх вакцин (проти натуральної віспи), кололи імператорам та спадкоємцю престолу, а також першим особам багатьох європейських держав. Таким чином високопоставлені чини подавали приклад населенню, оскільки ефективність методу вже тоді була очевидна.

2. З початку XIX століття вакцинація від натуральної віспи застосовувалася локально. Тільки в 1967 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) було прийнято рішення про глобальну вакцинацію. За 10 років натуральна віспа була повністю ліквідована. З 1977 року не зареєстровано жодного випадку цього захворювання.

3. Інфекційні хвороби – найчастіша причина смерті серед дитячого населення в усьому світі. У країнах, де вакцинація дітей обов'язкова і строго контролюється, дитяча смертність нижча.

4. Щороку мільйони дітей помирають від різних інфекцій. Випадки смерті від ускладнень вакцинації поодинокі, але часто активно обговорюються в ЗМІ. Так створюється помилкове враження про шкоду щеплень і частоту розвитку несприятливих наслідків вакцинації.

5. За підрахунками ВООЗ, щороку завдяки вакцинації вдається запобігти до 3 мільйонів смертей.

6. Глобальне впровадження щеплень проти поліомієліту призвело до зниження захворюваності на 99%.

7. У разі потрапляння вірусу сказу в організм людини, не існує іншого способу запобігти розвитку хвороби, крім вакцинації. Якщо захворювання розвивається, то воно призводить до смерті в 100% випадків.



Вакцинація щорічно рятує 3 мільйони життів

8. Більшості поствакцинальних реакцій можна уникнути, якщо дотримуватися простих правил.

9. З моменту винаходу перших вакцин технології та методи постійно удосконалюються, роблячи сучасні вакцини максимально безпечними та ефективними.

10. Не всі щеплення можуть захистити людину від зараження тим чи іншим інфекційним захворюванням на 100%. Однак у вакцинованих людей хвороба завжди протікає легше, з мінімальними ризиками розвитку ускладнень і летальних випадків.

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