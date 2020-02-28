10 помилок в сексі, які позбавляють вас оргазму

Секс не обов'язково завершується оргазмом, хтось не вважає це обов'язковим, а насолоджується самим процесом, а хтось вважає оргазм індикатором якості сексу. Зрештою, не слід забувати про користь оргазму для організму, це справжній вибуховий коктейль гормонів.

Не обов'язково дотримуватися певних стандартів, аби відчути оргазм, але є конкретні помилки, які позбавляють вас цього відчуття. Ось десять найпоширеніших та ідеї, як їх виправити.

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Ви спостерігаєте, але не берете участі

Тобто не насолоджуєтесь процесом і не концентруєтесь на відчуттях, а спостерігаєте за процесом і тим, як ви та ваш партнер виглядаєте. В тому разі, якщо тільки це вас не збуджує, шанси на оргазм знижуються. Не намагайтеся контролювати ситуацію, дозвольте тілу розслабитися та відчувати момент.

Ви копіюєте сцени з порно

У порно все може виглядати дуже навіть ефектно, але часто сцени, які показують в фільмах, далекі від реальності. До того ж те, що заводить акторів, підходить не усім глядачам.

Ви надто хвилюєтесь, щоб партнер був задоволеним

Якщо ви постійно думаєте про те, що відчуває партнер, як вас бачить, які звуки бачить, ви можете відволікатися від власних відчуттів. Запам'ятайте, що ліжко – це місце, де ви повинні дозволити собі трохи більше, тому не стримуйтеся, здоровий егоїзм лише на користь.

Ви боїтеся брати участь у власному задоволені

Не варто зупинятися на одному типі задоволення чи оргазму. Як варіант, можна спробувати мастурбувати під час сексу.

Ви затримуєте дихання

Затримка дихання може сповільнювати сексуальну реакцію. Можна спробувати підлаштувати дихання під ритм руху стегон, язика або члена.

У міру наближення оргазму, вдихайте глибше, розтягуйте вдих і видих – таке дихання підсилить оргазм.

Ви пропускаєте прелюдію

Прелюдія, яка триває 21 хвилину підвищує шанси отримати оргазм. Аби розслабитися, потрібен час. І ще, експериментуйте з секс-іграшками!

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Ви не синхронізуєте секс із менструальним циклом

Гормональний фон впливає не лише на настрій, бажання більше їсти, а й на рівень сексуального потягу і відчуття безпосередньо під час сексу. У дні, коли зволоженість слабша, використовуйте лубриканти.

Ви мало говорите з партнером

Варто спілкуватися з партнером вільно та відверто. Повідомляйте одне одному про ваші вподобання в сексі, просіть робити те, що вас збуджує, а якщо щось конкретно не влаштовує – попросіть цього не робити. Головне, говоріть! Якщо давно збираєтесь поговорити про це серйозно і "гарячих" моментів кілька, краще влаштуйте розмову не в ліжку, а якось при нагоді.

Ви не експериментуєте з анальним сексом

Дослідження свідчать про те, що анальний секс підходить деяким жінкам. Контакти, які включають його, тривалі та різноманітні, а ще стимулюють до відкритого спілкування.

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