8 випадків, коли потрібно терміново йти до кардіолога

Серцево-судинні захворювання – неінфекційна епідемія сучасного світу. Чи замислювалися ви, коли потрібно звернутися за консультацією до кардіолога?

Коли терміново потрібно бігти обстежувати серце, розповіла кардіолог Етері Колесник.

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Високий артеріальний тиск. Високий артеріальний тиск реєструється у кожного п'ятого жителя Землі. Підвищений артеріальний тиск – це фактор ризику розвитку таких ускладнень як інсульт, інфаркт міокарда, серцева недостатність. Кардіолог допоможе з'ясувати причину підвищення тиску і дасть рекомендації для його зниження.

Біль у грудях. Раніше вважалося, що серце може боліти тільки після певного віку. На жаль, сьогодні паспортний вік вже нічого не означає і навіть в самому розквіті сил людина не застрахована від стенокардії або інфаркту міокарда. Однак, біль в грудях має безліч причин, важливо встановити справжню.

Перебої в роботі серця, прискорений або занадто рідкий пульс. Будь-яка з цих скарг може бути симптомом серйозного захворювання, тому не відкладай свій візит до фахівця.

Запаморочення і непритомність. Втрачати голову і свідомість ми можемо не тільки від великої любові, але також через аритмію, інсульт, на тлі вад серця, кровотеч, гіпоглікемії. Будь-яке з цих станів вимагає звернення за медичною допомогою.

Задишка. Раніше з легкістю піднімалися на 10 поверх, а тепер – на 2 з важкістю? Задишка або відчуття браку повітря при фізичному навантаженні – ознака серцевої недостатності, яка вимагає консультації кардіолога.



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Набряк ніг. Причин для розвитку набряків ніг багато. Крім всім відомого варикозу, це ознака серцевої недостатності, інфаркту міокарда, вади серця, кардіоміопатії, побічної дії ліків та ін.

Високий рівень холестерину. Він не викликає болісних відчуттів, але є причиною інфаркту, інсульту, імпотенції та інших важких захворювань.

Цукровий діабет. У пацієнтів з цукровим діабетом у 4 рази вищий ризик розвитку ішемічної хвороби серця.

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