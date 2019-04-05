12 речей, які жахливо дратують чоловіків і жінок у сексі
У кожного є речі в житті, які неймовірно дратують і секс – не виключення. Дізнайтесь 12 причин, які дратують маже всіх людей в інтимному житті.
Читачі журналу Metro поділилися ситуаціями, які дратують їх в сексі. Вийшов такий список:
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1. Недоречна лайка і грубі слова;
2. Впевненість партнера/партнерки в тому, що він/вона доведуть вас до оргазму прямо зараз;
3. Занадто коротка прелюдія;
4. еохайність, відсутність гігієни, сморід;
5. Наполегливість, пресинг;
6. Комплекси з приводу зовнішності;
7. Страх занадто швидко закінчити
8. Коли партнер або партнерка відволікаються на сторонні речі;
9. Коли на ліжко стрибає кіт\пес;
10. Коли доводиться дотримуватися тиші
11. Згадки сім'ї;
12 Егоїзм, небажання партнера/партнерки активно брати участь в процесі.
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