12 речей, які жахливо дратують чоловіків і жінок у сексі

У кожного є речі в житті, які неймовірно дратують і секс – не виключення. Дізнайтесь 12 причин, які дратують маже всіх людей в інтимному житті.

Читачі журналу Metro поділилися ситуаціями, які дратують їх в сексі. Вийшов такий список:

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1. Недоречна лайка і грубі слова;

2. Впевненість партнера/партнерки в тому, що він/вона доведуть вас до оргазму прямо зараз;

3. Занадто коротка прелюдія;

4. еохайність, відсутність гігієни, сморід;

5. Наполегливість, пресинг;

6. Комплекси з приводу зовнішності;

7. Страх занадто швидко закінчити

8. Коли партнер або партнерка відволікаються на сторонні речі;

9. Коли на ліжко стрибає кіт\пес;

10. Коли доводиться дотримуватися тиші

11. Згадки сім'ї;

12 Егоїзм, небажання партнера/партнерки активно брати участь в процесі.

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