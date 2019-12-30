13 вправ, які покращать ваш секс

Фізична активність не вирішить усіх проблем в сексуальному житті. Але її важливість переоцінити важко, особливо якщо ці вправи створені, щоб тренування потрібних м'язів.

The Metro попросив фітнес-інструктора Сару Горман скласти комплекс вправ для покращення сексу.

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Вправи для м'язів паху

Присідання: тримаючись за спинку стільця, широко розставте ноги і зробіть глибоке присідання, намагаючись, щоб стегна торкнулися щиколоток; в цьому положенні напружте і розслабте м'язи вісім разів або зробіть вісім плавних рухів вгору-вниз, не підстрибуючи; потім повторіть вправу чотири рази або робіть доти, поки не втомитеся;



Вправи можуть покращити секс \ unsplash.com

Пліє: також тримаючись за спинку стільця, підніміться на носочки і напружте м'язи паху і сідниці, потім розслабте, цю ж вправу можна виконувати в пліє, тобто присідаючи;

Підйом: лежачи на підлозі, зігніть коліна, ноги на ширині плечей; затисніть між колінами м'ячик і намагайтеся виштовхнути сідниці вгору, не впустивши його, потім опустіть стегна на підлогу і повторіть вправу чотири рази, або поки не втомитеся.

Вправи для сідниць

Присідання з балансом: ноги на ширині плечей, паралельно одна одній, уявіть, що ви сідаєте на стілець, стежте за розподілом ваги і намагайтеся балансувати;

Присідання на напів пальцях: робіть попередню вправу, піднімаючись на носочки;

Випади: зробіть крок вправо і зігніть праве коліно, напружте сідничний м'яз, потім поверніться у вихідне положення, повторіть вправу з іншою ногою і з кожним тренуванням намагайтеся збільшувати кількість випадів.

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Вправи для м'язів тазового дна і черевного преса

Кішечка: встаньте на карачки, округліть спину й опустіть голову, напружуючи м'язи преса, потім прогніть спину у зворотному напрямку, піднявши голову і таз вгору і розслабивши м'язи преса; повторіть вісім разів повільно і вісім разів швидко – і так по чотири заходи;

Присідання зі стільцем: тримаючись за спинку стільця, підніміться на носочки, злегка розставте ноги та зігніть їх в колінах, ніби сповзаючи по стіні, утримуйте це положення і підтягніть таз, як ніби ви намагаєтеся підняти лобкову кістку до пупка – зробіть вісім повільних повторень і вісім швидких.

Вправи для всього тіла

Планка: прийміть упор лежачи, зігніть руки в ліктях, випряміть тіло, але не перенапружуйте шию і спину, а напружте м'язи преса і сідниці;

Bear hold: як і в планці, вам потрібно утримувати вагу тіла, напружуючи м'язи, тільки тепер коліна зігнуті та трохи підняті від підлоги;

Собака мордою вниз: з попередньої позиції підніміться в собаку мордою вниз, випрямивши ноги.

Вправи на витривалість

Сходження на гору: з планки на прямих руках підтягуйте то праве, то ліве коліно до грудей, ніби підіймаєтеся на скелю, утримуйте тіло в прямому положенні;

Берпом сумоїста: з позиції стоячи опустіться в низький присід з широко розставленими ногами, руки поставте на підлогу, спустіться в планку, відстрибнувши назад, потім поверніться в присід і підніміться в вихідну позицію.

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