140 причин, чому люди займаються сексом: дослідження

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140 причин, чому люди займаються сексом
140 причин, чому люди займаються сексом / pixabay.com

Американські вчені зробили велику справу – з'ясували 140 причин, через які люди займаються сексом.

Серед мотивів є звичайні: "отримати задоволення", "повеселитися", "зробити приємно коханій людині", "перейти на новий рівень відносин", "зачати дитину", йдеться в дослідженні. 

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Є й оригінальні: "це був обряд ініціації для вступу в клуб", "це був шанс переспати зі знаменитістю". Хтось займався сексом, щоб "зігрітися", "змінити тему бесіди", "показати гостинність". Одні намагалися "отримати роботу", інші – "наблизитися до Бога".
На жаль, люди називали і такі причини: "я хотів покарати себе", "мене змусили", "я хотів заразити партнера".

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Але це дослідження було неповним: більшість тих, хто в ньому брав участь, – студенти-психологи від 18 до 22 років, переважно дівчата. Тому бельгійські та нідерландські сексологи повторили онлайн-опитування серед 4655 чоловіків і жінок, від підлітків до пенсіонерів (82% респондентів – від 18 до 55 років, середній вік – 35 років).

Найпопулярніші відповіді на питання "Чому ви займаєтеся сексом?" серед чоловіків і жінок різного віку – "тому що це весело", "це приємно", "щоб випробувати фізичне задоволення".

Секс
Чому люди займаються сексом//unsplash.com

Серед дівчат 18-22 років переважали мотиви, пов'язані з емоційною сферою: від вираження любові до підняття самооцінки. Хлопці того ж віку частіше говорили про сексуальність партнерки.

Ця тенденція зберігається і у відповідях респондентів старшого віку, однак фактор фізичної привабливості з віком стає менш важливим. При цьому про почуття молоді люди 18-22 років згадували частіше, ніж чоловіки зрілого віку.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Секс
Джерело: 24 Канал
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