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27 медиків через COVID-19 зачинилися на обсервації: у Почаєві не працює районна лікарня

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У лікарні в Почаєві на обсервації 27 медиків / Ілюстративне фото (Shutterstock)

У Монастириському районі Тернопільської області дуже багато інфікованих коронавірусом медиків – майже 40. У лікарні в Почаєві може реалізуватися схожий сценарій – зараз там на обсервації перебувають 27 медичних працівників, у чотирьох COVID-19 вже підтвердили.

Про складну ситуацію в Почаївській лікарні, яка зачинена з персоналом усередині, розповіли у ТСН.

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У палатах лікарні немає пацієнтів – зараз там на обсервації 27 медиків, які контактували з дитиною, інфікованою коронавірусом. Про діагноз дитини на той час відомо не було.

До слова, четверо медичних працівників лікарні уже мають підтверджений діагноз COVID-19.

Двоє в лікарні, двоє – вдома під спостереженням сімейного лікаря. Усі в задовільному стані,
– розповів головний лікар Почаївської районної лікарні Богдан Кучер.

Працівники лікарні скаржаться на відсутність засобів індивідуального захисту: мовляв, ще у березні у медиків не було навіть масок. Видавали хіба кілька масок на тиждень, а халати одноразові купували самостійно.

Почаївська лікарня перебуває у переліку опорних лікарень для боротьби з коронавірусом під час першої хвилі епідемії. При цьому в інфекційному відділенні лише сім місць та один справний апарат штучної вентиляції легень.

Родичі хворої на COVID-19 дитини, зауважимо, коронавірусу не мають. На їхню думку, могло бути так, що не медики від дитини заразилися, а навпаки.

В Україні тим часом уже понад 1200 випадків інфікування: дивіться статистику

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Лікування Лікарня Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Тернопіль Новини Здоров'я Новини України Здоров'я Медицина
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