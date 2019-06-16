Два головні правила, яких потрібно дотримуватися в сексі
У багатьох парах чоловік і жінка з часом забувають, що вони не просто батьки дітей, не просто фінансові партнери, а й коханці. Часто інтимне життя в шлюбі перетворюється на регламентоване виконання боргу, під час якого обидва думають: "Швидше б це закінчилося" і спільно симулюють задоволення.
Психотерапевт Маргарита Румянцева зазначає: причин цьому дуже багато, адже кожен союз між чоловіком і жінкою унікальний.
Читайте також: Скільки потрібно займатися сексом у вашому віці
Але є 2 обов'язкових пункту, виконання яких різко знижує ризик потрапляння в число таких пар, між якими інтим був кілька місяців тому.
Правило 1. Оргазм жінки
Жінка отримує розрядку під час контакту у момент близькості з чоловіком. ⠀
Частота статевих контактів, що супроводжуються оргазмом, в нормі становить більше ніж 70% (тобто мінімум 7 актів з 10 – результативні). У іншому випадку у партнерки не буде мотивації знову і знову повторити близькість.
При цьому партнер повинен орієнтуватися на жіночі особливості, проводити прелюдію, затримувати свій фініш.
"Лежати, терпіти" заради чоловіка стає нестерпним.
Правило 2: Сексуальний сценарій повинен бути різноманітним
Коханці вміють говорити про свої бажання. Іноді, лише опинившись в кабінеті лікаря-ceксолога, парі вдається налагодити комунікацію і дізнатися про бажання один одного.
В інтимне поведінку потрібно вбудувати нові елементи. Техніки. Чим різноманітніший і цікавіший сценарій, тим більше задоволення відчують партнери.
Важливим є також емоційний компонент, який відрізняє інтимну близькість від акту самостимуляції.
Сексолог радить скласти графік контактів.
Поекспериментуйте: зателефонуйте партнеру з пропозицією сьогодні після 10 розслабитися . Підберіть одяг, парфуми, постільну білизну, музику, аксесуари (до прикладу, купіть новий лубрикант). Продумайте сценарій, деталі.
Нагадайте партнеру про свої плани повідомленням або відеопосланням. Оцініть — чи додає очікування / підготовка еротичних ноток вашому настрою.
Якщо парі сподобалася ідея, психотерапевт радить:
1. Продумуючи графік, орієнтуйтеся на свій фізіологічний цикл (у багатьох жінок в дні овуляції відзначається виражене посилення потягу! Не пропустіть ці дні).
2. Не робіть всі ставки на класику (на проникнення). Так, є шанована всіма традиція, але зв'язок між чоловіком і жінкою багатогранний.
3. Якщо ви часто тривожитеся про невиконані справах, то саме розклад допоможе вам впорядкувати події (інтимне життя в тому числі), розслабитися і отримати задоволення.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.