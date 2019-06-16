Два головні правила, яких потрібно дотримуватися в сексі

У багатьох парах чоловік і жінка з часом забувають, що вони не просто батьки дітей, не просто фінансові партнери, а й коханці. Часто інтимне життя в шлюбі перетворюється на регламентоване виконання боргу, під час якого обидва думають: "Швидше б це закінчилося" і спільно симулюють задоволення.

Психотерапевт Маргарита Румянцева зазначає: причин цьому дуже багато, адже кожен союз між чоловіком і жінкою унікальний.

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Але є 2 обов'язкових пункту, виконання яких різко знижує ризик потрапляння в число таких пар, між якими інтим був кілька місяців тому.

Правило 1. Оргазм жінки

Жінка отримує розрядку під час контакту у момент близькості з чоловіком. ⠀

Частота статевих контактів, що супроводжуються оргазмом, в нормі становить більше ніж 70% (тобто мінімум 7 актів з 10 – результативні). У іншому випадку у партнерки не буде мотивації знову і знову повторити близькість.

При цьому партнер повинен орієнтуватися на жіночі особливості, проводити прелюдію, затримувати свій фініш.

"Лежати, терпіти" заради чоловіка стає нестерпним.

Правило 2: Сексуальний сценарій повинен бути різноманітним

Коханці вміють говорити про свої бажання. Іноді, лише опинившись в кабінеті лікаря-ceксолога, парі вдається налагодити комунікацію і дізнатися про бажання один одного.

В інтимне поведінку потрібно вбудувати нові елементи. Техніки. Чим різноманітніший і цікавіший сценарій, тим більше задоволення відчують партнери.

Важливим є також емоційний компонент, який відрізняє інтимну близькість від акту самостимуляції.

Сексолог радить скласти графік контактів.

Поекспериментуйте: зателефонуйте партнеру з пропозицією сьогодні після 10 розслабитися . Підберіть одяг, парфуми, постільну білизну, музику, аксесуари (до прикладу, купіть новий лубрикант). Продумайте сценарій, деталі.

Нагадайте партнеру про свої плани повідомленням або відеопосланням. Оцініть — чи додає очікування / підготовка еротичних ноток вашому настрою.

Якщо парі сподобалася ідея, психотерапевт радить:

1. Продумуючи графік, орієнтуйтеся на свій фізіологічний цикл (у багатьох жінок в дні овуляції відзначається виражене посилення потягу! Не пропустіть ці дні).

2. Не робіть всі ставки на класику (на проникнення). Так, є шанована всіма традиція, але зв'язок між чоловіком і жінкою багатогранний.

3. Якщо ви часто тривожитеся про невиконані справах, то саме розклад допоможе вам впорядкувати події (інтимне життя в тому числі), розслабитися і отримати задоволення.

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