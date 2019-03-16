4 поради від Супрун, які допоможуть швидко і легко заснути

Сон – важлива складова здорового способу життя. Повноцінний відпочинок потрібен людині, щоби м'язи тіла могли відпочити, а організм мав змогу відновити або замінити ушкоджені клітини. Під час сну в мозку відбуваються важливі процеси: оброблення засвоєної інформації, формування спогадів та очищення.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун до Всесвітнього дня сну зауважила, що кожна людина має свій оптимальний час для відпочинку.

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Уляна Супрун “У кожного свій оптимальний час – коли лягати спати і скільки годин необхідно для відпочинку. Для більшості здорових людей – це 7-9 годин сну щодня. Для дітей потрібно більше годин сну і чим менша дитина, тим більше вона повинна спати. А ось люди старше 65 років, можуть спати 7-8 годин на добу, і це нормально".

При цьому варто враховувати сигнали власного тіла, які можуть свідчити про недостатню кількість сну. Серед них: погане самопочуття після семи годин сну, проблема із зайвою вагою або хронічні хвороби, залежність від кофеїну, бажання заснути за кермом.

І пересипання, і недосипання свідчать про проблеми зі здоров'ям та несуть загрозу різних захворювань. Тому, за словами чиновниці, важливо триматися золотої середини.

Як швидко та легко заснути?

1. Втомитися не лише морально, а й фізично, завдяки швидкій прогулянці, відтисканням чи пробіжці. Це ще й профілактика серцево-судинних хвороб і деменції.

2. Звільніть вечір від телефонів, комп’ютерів і телебачення. Синє світло екранів стає на заваді утворенню мелатоніну (гормон, який повідомляє тілу, коли треба лягати у ліжко).

3. Проти ночі не пийте ані алкоголь, ані каву. Краще з’їжте вишень і помідорів – в них рекордно багато мелатоніну. Спробуйте нут – у ньому рекордний вміст триптофану, амінокислоти, із якої утворюються мелатонін і серотонін. Випийте чаю із ромашки, меліси чи м’яти, або білий чай.

4. Відкрийте вікна, закрийте штори. Холод, свіже повітря і повна темрява допоможуть зануритися в глибокий сон.

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