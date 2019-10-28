5 дієвих та неочікуваних способів застосування вазеліну

Вазелін – косметичний засіб, яким користуються здавна. Однак, з появу величезної кількості нових косметичних засобів та брендів, застосування вазеліну дещо призабули. А дарма!

Вазелін коштує копійки, однак користь від нього може бути суттєвою. Лікарка-дерматолог Вікторія Миронюк пропонує п'ять дієвих методів застосування вазеліну.

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5 методів застосування вазеліну

1. Це чудовий засіб для сухої шкіри, включаючи губи та повіки.

Суха шкіра має здатність лущитися, свербіти, тріскатися і навіть кровоточити. Оскільки форма мазі є ефективнішою при значному ксерозі, особливо при нанесенні на вологу шкіру, вазелін чудово впорається з сухістю. Також моносклад є гіпоалергенним та викликає менше подразнень – доведено дослідженнями.

2. Наступний неочікуваний лайфхак – це допомога при гоєнні травмованої шкіри.

Для незначних ран, таких як порізи та подряпини, використовуйте вазелін, щоб запобігти пересиханню рани та утворенню твердої кірки/струпа, що подовжує період гоєння. Вазелін допоможе уникнути формуванню занадто великого, глибокого та сверблячого рубця. Рубець буде, але охайний. ⠀



Щоб запобігти утворенню рубців, можна використовувати вазелін

3. Запобігання утворення мозолів та "водянок".

Щоб запобігти подразненню після механічного впливу тертя на шкіру, що може призвести до появи пухирів, нанесіть вазелін на проблемні місця, наприклад, стопи або стегна.

4. Лікування подразнення на сідничках діток.

Найкращий спосіб запобігти пелюшковому дерматиту – це зберегти шкіру дитини якомога сухішою та чистою. Однак, якщо ваша дитина все-таки отримала висип, застосовуйте вазелін під час кожної зміни пелюшок. При правильному догляді, висип у дитини повинна зникнути через три-чотири дні. Якщо висип не проходить, зверніться до дерматолога.



Застосовуйте вазелін під час зміни підгузок

5. Зволоження нігтів.

Якщо ви часто робите манікюр та педикюр, наносьте вазелін на нігті та кутикулу. Це допоможе запобігти ламкості нігтів та зволожить кутикулу, щоб вона виглядала охайною, як наслідок ви її перестанете зрізати. Для найкращих результатів застосовуйте його, коли нігті вологі.

Хоч вазелін і має багато переваг, використовувати його слід не всім. Уникайте нанесення вазеліну на обличчя, якщо ви схильні до вугрів, оскільки це може спричинити погіршення.