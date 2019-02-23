5 міфів про здоровий спосіб життя, у які вірить більшість

Чим більше людей стають прихильниками здорового способу життя, тим більш суперечливими стають аспекти цього руху.

Дієтолог Михайло Гаврилов зазначає, що навіть не всі досвідчені люди можуть відрізнити правду від вигадки.

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Міф 1. Жири шкодять

Прихильники ЗСЖ переконані, що жирам не місце в їх раціоні. Представники харчової промисловості побачили в цьому можливість заробити і завалили магазини "дієтичними" знежиреними продуктами.

У чому шкода? Після видалення жиру з продуктів, його місце заповнюється величезною кількістю цукру, солі і всяких наповнювачів. Зрозуміло, що не йде мова про поживну цінність. Це виробники роблять для того, щоб продукт був смачним.

Міф 2. Соя корисна

Сою вживають багато прихильників ЗСЖ. Проте існує чимало доказів, щоб виключити цей продукт з раціону харчування.

Дієтолог Михайло Гаврилов “ Вона (соя – 24) містить величезну кількість омега-6 жирних кислот, які підсилюють запальний процес. А також змушує печінку виробляти інсуліноподібний фактор росту-1 (гормон, що нагадує за своєю структурою інсулін), який прискорює процес старіння організму ”.

Міф 3. Цукрозамінники кращі за цукор

Багато хто вважає, що споживання штучних замінників цукру допомагає схуднути і знизити тягу до солодкого.

За словами дієтолога, це не так. Більшість замінників цукру здатні уповільнити обмін речовин, тим самим тільки сприяють набору ваги.

Міф 4. Вуглеводи шкодять

Слово "вуглеводи" серед адептів ЗСЖ вважається лайкою. Дієтолог запевняє: вуглеводи не шкодять організму.

Вуглеводи бувають швидкими та повільними. Останні здатні забезпечувати організм енергією швидше, ніж білки та жири. Складні вуглеводи містять клітковину.

Міф 5. Молоко – дорослим

Близько у 75% населення є непереносимість лактози або казеїну. Такі люди не можуть перетравлювати натуральний цукор і білки.

В принципі, для здоров'я дорослої людини взагалі не потрібно пити молоко. Але якщо ви добре переносите лактозу і казеїн, то пийте, але тільки помірно.

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