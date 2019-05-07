5 ознак, які допоможуть розпізнати психопата

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Ознаки психопата
Ознаки психопата / pixabay.com

Психопатія робить людей дуже жорстокими, але її можна розпізнати за деякими ознаками. Психопати, за словами вчених, можуть здаватися чарівними та романтичними.

Вчені з Університету Британської Колумбії поділилися рекомендаціями про те, як можна виявити психопатів в спілкуванні з малознайомими людьми.

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Психопатія – що це?
Це синдром, який проявляється внаслідок особливості фізіології мозку. Для психопатів характерні безсердечність, нездатність співпереживати і каятися, вони часто роблять дуже жорстокі вчинки.

Багато хто думає, що психопати – це рідкість, але за статистикою на кожні 100 осіб припадає один з психопатологією. Психопати бувають різних типів, але на початковій стадії все вони здатні добре адаптуватися до соціальних умов. 

Ознаки психопатів:

Прагнення домінувати. У розмові такі люди часто перебивають і до останнього доводять свою правоту. У відносинах прагнуть перевершувати свою другу половинку і заважати її успіхам, демотивують, критично оцінюючи діяльність, і вселяють комплекси висловлюваннями на адресу зовнішності.

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Абсолютно непомітні. Це друга сторона медалі. Психопати здатні так добре розчинятися на тлі основної маси людей, що їм буває складно дати конкретну характеристику.

Лестиві. Психопати можуть лестити, готові використовувати будь-які методи зваблювання, щоб сподобатися. Красиві, урочисті промови, які чіпають за душу і вселяють довіру, – це їхня сильна сторона. Психопати чудово пускають пил в очі, можуть робити це дуже витончено. Але разом з тим вони надмірно ревниві в любові, в дружбі і в справах.

Патологічно брехливі. Люди з неврівноваженою психікою у багатьох випадках брешуть постійно – як заради власної вигоди, так і без неї. Дуже часто не усвідомлюють свого обману. Завдяки цій своїй межі можуть швидше інших досягти поставлених цілей.

Психопати: симптоми
Психопати не можуть контролювати свою агресію 

Не контролюють гнів. Психопатам важче інших контролювати свої емоції, тому час від часу їхній гнів виходить з берегів, вони кричать і ображають оточення. Багато психопатів надмірно емоційно реагують на відмову виконати їхнє прохання.

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Теги: Здоров'я Психологія
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