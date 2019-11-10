Якщо вагітність протікає без ускладнень – літати можна. Тому, щоб зрозуміти, чи не зашкодить переліт, необхідно проконсультуватися з лікарем і отримати дозвіл. Якщо є протипоказання, то переліт може викликати кровотечі та переривання вагітності.

Вагітність не є приводом відмовлятися від авіаперельотів, адже переконливих даних про негативну дію перельоту на організм жінки немає.

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5 правил перельоту для вагітних

Надягнете компресійні панчохи та сідайте біля проходу

Компресія допоможе уникнути набряку і тромбозу глибоких вен. Ризик особливо великий, якщо переліт триває понад 4 години. Періодично вставайте з крісла і ходіть по проходу, щоб поліпшити кровообіг.

Пийте більше води

У літаку дуже сухе повітря, яке швидко викликає зневоднення. Пийте води стільки скільки потрібно. Не доводьте організм до того, щоб він сигналізував про спрагу.



Якщо немає ускладнень, вагітним можна літати

Відмовтеся від польоту, якщо у вас отит

Перепади тиску негативно впливають на вуха, а якщо ви хворієте на отит або синусит, то захворювання може серйозно погіршитися. Просто почекайте одужання.

Уникайте продуктів, які викликають газоутворення

До них відносяться – газовані напої, яблука, груші, виноград, бобові, борошняні вироби, шоколад.

Ознайомтеся з правилами авіакомпанії

Деякі авіакомпанії допускають до перельоту вагітних тільки якщо є довідка від лікаря про відсутність протипоказань. Щоб подорож не зірвалося, отримайте її у лікаря.

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