7 фраз, після яких варто змінити лікаря

Про рівень кваліфікованості медика свідчить не лише його освіта, а й призначені препарати та слова, які він говорить пацієнтам.

Лікар Едзард Ернст назвав фрази, після яких потрібно змінювати лікаря.

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1. "Лікувати потрібно глибинну причину захворювання"

Якщо ваш лікар переконаний, що справжню причину хвороби знають лише втаємничені лікарі, тікайте від нього. Само собою, причина ця буде десь у області тонких матерій, впоратися з нею можна буде тільки за допомогою відповідних ліків і приладів.

2. "Натуральне – корисно"

Прибічники альтернативної медицини часто говорять, що вони використовують сили природи або протистоять хворобам природним чином. При цьому хімічні речовини шкідливі.



Оберіть іншого лікаря, якщо вам кажуть, що лише натуральне корисно

3. "Життєва енергія, енерго-інформаційний вплив, інформаційні поля"

Всього цього не існує. Їх неможливо визначити, вивчити, описати, відтворити і вже тим більше використовувати в терапевтичних цілях. Ультразвук можна. Рентгенівське випромінювання теж.

4. "Не всі можуть зрозуміти"

Таку фразу іноді випускають з рук і науково-медичні доктора, іноді і з неприхованим зарозумілістю. Але частіше все-таки таке доводиться чути від прибічників альтернативної медицини. Для гомеопатії не потрібно знання, там потрібна віра. Гомеопатія не належать до доказової медицини.

5. "У вас впав імунітет, його потрібно піднімати"

Імунітет не знижується при ГРВІ, кишкових інфекціях, глистах, прорізуванні зубів, атопічному дерматиті, вакцинації. Лише ВІЛ дає тривалий імунодефіцит, а кір — тимчасовий імунодефіцит.

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Не довіряйте лікарям, які кажуть, що вам потрібно підіймати імунітет після ГРВІ

6. "Фармкомпаній не вигідно, вони приховують цю інформацію"

Насправді ж фармкомпанії не мають жодних секретних рецептів ліків та препаратів від усього" вони не приховують. І для себе, а також для обраних багатих людей нічого не притримують.

7. "Навіть Нобелівський лауреат (академік, професор) виступає на підтримку цієї ідеї, методики або ліки"

Класичний прийом з апеляцією до авторитету. Але ви не зобов’язані йому вірити. Завжди потрібно перевіряти інформацію. Навіть Нобелівські лауреати можуть помилятися.

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