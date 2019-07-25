7 простих лайфхаків, які допоможуть покращити секс

З часом майже у всіх відносинах виникають періоди, коли пристрасть згасає і сексуальне життя погіршується. Але все у ваших руках, якщо прикласти трошки зусиль, все запалає, як на початку відносин.

Якщо рольові ігри – вже нудно, або ви зрозуміли, що акторська майстерність і розігрування різних сюжетів вдома – зовсім не ваше, не впадайте у відчай, є й інші способи покращити секс, розповіла сексолог Галина Іванова.

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Як розпалити пристрасть в стосунках

1. Фантазії. Обговорюйте фантазії, розкажіть партнеру\партнерці свою і послухайте його\її. Не соромтесь, у всіх людей є бажання, про які незручно говорити.

2. Навчання. Сходіть на навчальні курси з техніки оральних ласк, наприклад, або мануальних. Ви навіть не уявляєте, скільки всього ви ще не вмієте.

3. Забави. Спробувати мити один одного. Завдання на вечір: помити партнера\партнерку в душі, але не торкатися руками. Він, звичайно ж, може помити й вас, але теж без рук.

4. Зміна обстановки. Зніміть номер прямо у своєму місті на добу в готелі. Вийде міні-відпустка, відмінна зміна атмосфери. Хоча з міста ви навіть і не виїжджали.

5. Почитайте еротичні розповіді один одному. Наприклад, знайшли якусь розповідь, яка вас збуджує, почитайте партнеру\партнерці, потім нехай він що-небудь зачитає вам.

6. Спробуйте секс у незвичних місцях. Але без фанатизму, секс в громадських місцях карається законом.

7. Читання книг. Не Війну і Мир, звичайно ж, читання Камасутри разом, цілком може розпалити пристрасть і внести розмаїття. Подивіться, погортайте разом, виберіть, що хочете спробувати.

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