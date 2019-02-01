80-річний чоловік помер від ускладнень грипу

У Кропивницькому від ускладнень грипу помер 80-річний чоловік. Це перший летальний випадок від ускладнення захворювання в області.

Відомо, що чоловік не мав щеплення від грипу, пише місцевий телеканал "Кіровоград".

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Заступниця директора обласного лабораторного центру Надія Оперчук зазначає, що у нього діагностували грип A/Singapore (H3N2)

Чоловік запізно звернувся по медичну допомогу – на 5 день хвороби, коли розвинулася тяжка форма пневмонії – двобічна пневмонія. Він був з групи медичного ризику – у нього була астма, хвороба печінки.

Пневмонія – що це? Це гостре інфекційне запалення легень, яке локалізується перш за все у повітряних міхурцях, що мають назву альвеоли. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям і нормально функціонують під час дихання. А у хворого на пневмонію у альвеолах накопичуються слиз та рідина, які викликають біль при диханні та обмежують надходження кисню.



Збудниками пневмонії найчастіше бувають бактерії або віруси, що, як правило, передаються при безпосередньому контакті з інфікованими людьми

Єдиним захистом від грипу є вакцинація.



Симптоми грипу

З початку епідемічного сезону в Україні від грипу та ГРВІ померло 29 людей.

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