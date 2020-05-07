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Аборт після інцесту – зло, презервативи не захищають: чого вчать у Львівському медуніверситеті

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У Львівському медуніверситеті студентів навчають Біблії, гріховності аборту та контрацепції
У Львівському медуніверситеті студентів навчають Біблії, гріховності аборту та контрацепції / Unsplash

У Львівському медичному університеті першокурсникам ведуть курс біоетики, на якому студентам розповідають про заборону абортів навіть у випадку згвалтування.

Що відомо про курс біоетики у Львівському медичному університеті

Спершу про це написала журналістка Ганна Чабарай на своїй сторінці в фейсбуці і опублікувала скріншоти з презентацій, які показують першокурсникам на курсі біоетики. 

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Курс біоетики веде доцент і магістр релігійних наук Терешкевич Галина, яку ще студенти називають "сестрою Діогена". Викладачка є авторкою матеріалів і тестів з цієї дисципліни. 

До прикладу, тест під назвою "Право на життя. Проблема аборту". Там є питання "Що таке штучний аборт?" І правильною відповіддю є лише "свідоме і безпосереднє вбивство дитини", а не наукове пояснення – "медичне втручання у тіло матері з метою видалення плоду, що до народження не є ще людською істотою". Більше маніпуляційних відповідей є за цим посиланням у презентації. 


Скріншот з тесту курсу біоетики для студентів Львівського медичного університету 

Так, у лекції біоетики йдеться "Якщо причиною викидня є очевидний і свідомий вчинок жінки, який безпосередньо провокує аборт – це вже моральний злочин". 

Крім того, у презентації окремо виділена тема про заборону абортів навіть у випадку зґвалтування. 

Не можна у випадку вагітності через зґвалтування чи інцесту шукати рекомпенсації справедливості, застосовуючи як засіб ще більшу несправедливість, якою є переривання життя вже зачатої дитини… Діти, зачаті внаслідок зґвалтування чи інцесту, залишаються людськими особами,
– йдеться у презентації курсу біоетики.


Скріншот з презентації курсу біоетики

Наступною темою є контрацепція, яку у Львівському медичному університеті на курсі біоетики назвали "способом зняти з себе відповідальність за свою сексуальну поведінку і долю дітей".

Вживання засобів контрацепції морально неприпустиме, розповідає на лекції Терешкевич Галина студентам-медикам. А посткоїтальну (термінову) контрацепцію прирівнюють до аборту.

Так, розглянемо ще один тест про контрацепцію. На питання про негативні сторони використання презервативів правильною відповіддю є "У 15,1 % випадків він розривається, не запобігає, а сприяє розповсюдження хвороб, що передаються статевим шляхом; неефективний для ВІЛ; призводить до психічного дискомфорту, зменшення відчуття задоволення...", а іншою – "негативні сторони відсутні, а використання презервативу бажане, бо є доступне кожному та не вимагає особливих знань".


Скріншот питання з тесту курсу біоетики Львівського медичного університету

Реакція студентів на курс біоетики

Одна зі студенток Львівського медичного університету підтвердила журналістам Здоров'я 24 те, що в навчальному закладі справді розповідають про гріховність абортів і контрацепції на курсі біоетики.

За її словами, більшість студентів обурені інформацією, яку викладає викладачка. 

Так, "сестра Діогена" нам дійсно розказувала, що єдина ефективна контрацепція – це утримання і те, що спочатку жінка і чоловік мають поєднатися духом, а потім фізично,
– пояснили у коментарі журналістам.

Студентка згадала, як на курсі їм розповідали те, що аборти є дозволеними тільки у випадку загрози життю матері та дитини.

"Це абсолютно ненормально говорити студентам медичного навчального закладу. Також релігія – це особиста справа кожного", – додала вона. 

Реакція керівництва

Наразі журналісти Здоров'я 24 очікують відповідей від керівництва Львівського медичного університету про те, як впливає така інформація на майбутніх лікарів, і чому саме такий курс вирішили викладати першокурсникам.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Вища освіта Освіта в Україні Освіта Новини Львова
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