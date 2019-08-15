Алергія на амброзію: симптоми та лікування

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Алергія на амброзію – лікування і симптоми алергії на амброзію
Алергія на амброзію: симптоми та лікування / smak.ua

Схильність до алергії буває спадковою. Алергію неможливо передбачити – вона може бути хронічно присутня з раннього дитинства, а може періодично з'являтися і проходити.

Алергію викликає не сама амброзія, а білки, які знаходяться в її пилку. Якщо пилок амброзії потрапить в ніс – він може викликати сльозотечу, підвищити температуру тіла та навіть погіршити зір чи викликати бронхіальну астму.

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Коли цвіте амброзія? 

Амброзія цвіте з середини липня до перших жовтневих заморозків. Саме в цей період у чутливих до неї людей може проявитися амброзійний поліноз.

 
Хвороба – симптоми
Симптоми алергії на амброзію мало чим відрізняються від алергії на інші рослини. Закладеність носа, сильний нежить, почервоніння та свербіння оболонок очей, кон'юнктивіт, сльозотеча, чхання; сухий кашель, дискомфорт та біль у горлі, хрипи, висипання на тілі, напади задухи, підвищення температури тіла.
Також можлива знижена концентрація уваги, пригнічений стан, роздратованість, поганий сон, порушення смакових та нюхових рецепторів та занижена концентрація уваги.

Часто люди сприймають вищезгадані симптоми за застуду та починають "лікуватися" самостійно. Самолікування у такому випадку може призвести до ще більших ускладнень. 

Алергія на амброзію
Кількість хворих алергією на амброзію збільшується щороку

Як лікувати алергію на амброзію?

Важливо: При алергічних реакціях лікування народною медициною неприпустиме. Алергія повинна лікуватися під контролем лікаря.

Лікар індивідуально виписує потрібні гістамінні препарати, які усувають симптоми хвороби. Окрім того, перед періодом цвітіння амброзії можна провести антигістамінну "вакцинацію", забезпечивши собі спокій на кілька наступних місяців. Проте варто зазначити, що "вакцинуватися" від алергії на пилок можна лише за кілька місяців перед періодом цвітіння і в жодному разі не під час. 

Вакцинуватися від алергії можна лише після підтвердження діагнозу лікарем. Окрім того, дітям до 5 років, вагітним жінкам, особам з неконтрольованою формою астми, серйозними серцево-судинними або онкологічними захворюваннями таку вакцинацію проводити не можна.

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Теги: Профілактика захворювань Алергія Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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