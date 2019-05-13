Алергія на сонце: причини, симптоми та способи усунення

Алергія на сонячні промені або фотодерматоз – це надмірна імунна реакція організму на вплив сонця. І якщо під час перебування під сонцем ви помітили навіть найменшу алергічну реакцію – слід уникати сонячних променів та звернутись до лікаря-алерголога.

Причини алергії на сонце

Сонячні промені не є алергенами, однак вони можуть призводити до накопичення в організмі людини речовин, які викликають алергічну реакцію.

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Серед зовнішніх причин можуть бути косметичні, парфумерні та місцеві лікувальні засоби (зокрема, антимікробні та сечогінні препарати), які збільшують чутливість організму до сонячних променів. Також чимало залежить і від тривалості перебування під сонцем.

Серед внутрішніх причин можуть бути хвороби печінки, порушення роботи травного тракту, збої в роботі імунної системи.

Симптоми алергії на сонце

Основні симптоми:

- висип по всьому тілу (можливе утворення гнійних висипань);

- лущення шкіри;

- набряклість;

- почервоніння ділянок шкіри;

- відчуття печіння і свербіж.

Також алергія на сонце може загострити перебіг деяких хронічних і недолікованих захворювань.

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Лікування алергії на сонце

Уникати сонячних променів працездатній людині практично неможливо, тож необхідне ґрунтовне лікування причин алергії. Тривалість лікування може варіювати від кількох днів і до кількох тижнів.

При наявності порушень у роботі внутрішніх органів та імунної системи, призначається відповідне лікування. Також проводиться лікування, спрямоване на усунення зовнішніх проявів сонячної алергії. Для цього лікар виписує мазі та креми, які містять ланолін, цинк і метилурацил.

У деяких випадках можуть навіть призначати гормональні мазі і протизапальні препарати. Для стимуляції регенеративних процесів в шкірі призначається прийом вітамінів групи В, вітамінів С, Е і нікотинової кислоти.

Профілактика

Щоб уникнути ризиків отримати алергію на сонце, необхідно: не перебувати під відкритим сонцем занадто довго (медики рекомендують засмагати по 10-20 хвилин, після чого ховатись у затінок), уникати носіння одягу з синтетичних тканин, використовувати сонцезахисні креми та парасолі, головні убори і накидки для захисту від сонячних променів.

Також фахівці рекомендують відвідувати пляж рано вранці і у вечірній час – тоді активність сонця буде мінімальною.

А при виборі косметичних засобів звертайте увагу на склад продукту – він не повинен містити борну кислоту, ртутні сполуки, ефірні олії та еозин. Адже ці компоненти підсилюють вираженість алергії.

При нормалізації роботи печінки, імунної системи та уникнення дефіциту вітамінів і мікроелементів вираженість алергії помітно знижується аж до повного зникнення.

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