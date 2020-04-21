Алкоголізм можуть провокувати певні рецептори мозку – американські вчені

Дезактивація певних рецепторів у центральній нервовій системі зменшує алкогольні запої. Це виявила команда професора Медичного університету Південної Кароліни Говарда Бекера у США.

Про це повідомили у виданні Neuropharmacology. Там зазначили, що йдеться про каппа-опіоїдні рецептори (KOR).

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Більшість опіоїдних рецепторів викликає ейфорію. Однак стимуляція KOR навпаки викликає дисфорію. У людини з'являється відчуття дратівливості та тривоги. Якщо збільшити активність KOR – це може знизити споживання алкоголю, адже послаблюються позитивні ефекти їх вживання.

Як досліджували рецептори

Вчені почали досліджувати невелику частину проміжного мозку – ядро ложа кінцевої смужки. Саме там багато рецепторів KOR. Експерименти проводили на тваринах. У результаті виявили, що блокування їх активності послаблювало тягу до спиртного.

Однак вчені наголосили, що ці рецептори не можуть вплинути на повну відмову від споживання алкоголю. За їх словами, людина може випивати келих вина на вечерю замість цілої пляшки.

Ми впевнені, що KOR відіграє важливу роль у розвитку негативного емоційного стану, яке стимулює прагнення випити у залежних від алкоголю людей,

– запевнили вчені.

Що таке опіатні рецептори? Вони розташовані на зовнішній клітинній мембрані та забезпечують активацію біохімічних процесів даної клітини. Їх основна функція в організмі – регулювання больових відчуттів.

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