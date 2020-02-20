Англійські медики зможуть не лікувати пацієнта, якщо той проявив до них расизм або сексизм
В Англії лікарі зможуть відмовити пацієнтам у лікуванні, якщо ті проявили до них расизм або сексизм. Нові правила розробила Британська Національна служба охорони здоров'я.
На сайті відомства йдеться про те, що правила не діятимуть у випадку, якщо пацієнт потребуватиме негайної медичної допомоги.
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Медики зможуть відмовити у професійних послугах, якщо почують у свій бік расистські, гомофобні або сексистські висловлювання. За інші види дискримінації англійці також зможуть відмовити пацієнту.
Расизм був найпоширенішою формою дискримінації. У 2019 році також спостерігали багато повідомлень про сексизм та нетерпимість до релігії та сексуальності,
– пояснили у службі охорони здоров'я.
Щорічне опитування медичних працівників в Англії показало, що 15% респондентів піддавалися фізичному насильству.
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