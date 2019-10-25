Анонімна компанія пропонує 125 тисяч доларів за продаж обличчя

Анонімна компанія заплатить 125 тисяч доларів людині, яка віддасть своє обличчя роботу. Єдина умова: обличчя має мати приємні риси.

Про незвичайну пропозицію написав інжиніринговий стартап Geomiq.

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Зрізати шкіру нікому не будуть – компанія заплатить лише за "копірайт" обличчя, щоб виробляти багато копій в 3D-моделі.

Головна умова для потенційного донора – приємні риси обличчя, оскільки розробляється робот, який буде виконувати функцію доглядальниці.



Надіслати фото може будь-хто

Інших критеріїв ідеального кандидата немає: стартап не назвав бажану стать або вік. Охочі можуть випробувати удачу, відправивши своє фото на пошту [email protected]

"Ми знаємо, це досить незвичайне прохання, і передача ліцензії на обличчя – потенційно дуже серйозне рішення", – пишуть представники Geomiq у своєму блозі. Вони відзначають, що поки не можуть назвати замовника через договір про нерозголошення.

Відомо, що компанія буде створювати "віртуальних друзів" для літніх людей. Основна частина розробки вже завершена, роботів планують виробляти в наступному році. Розробка проєкту велася п'ять років, а фінансували його шанхайські фонди.

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