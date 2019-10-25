Анонімна компанія пропонує 125 тисяч доларів за продаж обличчя

1031 Читать новость на русском
Продати обличчя роботу
Продати обличчя роботу / unsplash.com

Анонімна компанія заплатить 125 тисяч доларів людині, яка віддасть своє обличчя роботу. Єдина умова: обличчя має мати приємні риси.

Про незвичайну пропозицію написав інжиніринговий стартап Geomiq.

Читайте також: В американця організм 8 років самостійно виробляв алкоголь

Зрізати шкіру нікому не будуть – компанія заплатить лише за "копірайт" обличчя, щоб виробляти багато копій в 3D-моделі.

Головна умова для потенційного донора – приємні риси обличчя, оскільки розробляється робот, який буде виконувати функцію доглядальниці.

Надіслати фото може будь-хто
Надіслати фото може будь-хто

Інших критеріїв ідеального кандидата немає: стартап не назвав бажану стать або вік. Охочі можуть випробувати удачу, відправивши своє фото на пошту [email protected]

"Ми знаємо, це досить незвичайне прохання, і передача ліцензії на обличчя – потенційно дуже серйозне рішення", – пишуть представники Geomiq у своєму блозі. Вони відзначають, що поки не можуть назвати замовника через договір про нерозголошення.

Відомо, що компанія буде створювати "віртуальних друзів" для літніх людей. Основна частина розробки вже завершена, роботів планують виробляти в наступному році. Розробка проєкту велася п'ять років, а фінансували його шанхайські фонди.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Переведення годинника на зимовий час 2019: коли переводять час в Україні
сьогодні
59620
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Техно Штучний інтелект
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
23 жовтня 15:04 Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
2967
Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
22 жовтня 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
Наталя Сколоздра 2014
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
22 жовтня 09:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 14026
Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
18 жовтня 15:42 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
Світлана Попова 1694
Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
18 жовтня 14:00 Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
Анастасія Кушпіт 724
Новини
Більше новин
Залиште відгук