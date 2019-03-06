Антидепресанти випустять у новій формі

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Від депресії може врятувати назальний спрей
Від депресії може врятувати назальний спрей / verywellhealth.com

Американська компанія Johnson & Johnson створила назальний спрей для лікування клінічної депресії у пацієнтів з суїцидальними нахилами.

Незалежна експертна рада Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалила нові ліки проти депресії. Вони будуть виходити під брендовою назвою Spravato.

Це перший антидепресант, який рада ухвалила за останні 30 років.

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Діюча речовина розробки – ескетамін (esketamine), сильніша форма кетаміну.

 
Кетамін – що це?
Його широко застосовували для анестезії. Він також поширений як наркотик у клубній субкультурі. Це один з небагатьох легальних наркотиків, який можна придбати в аптеці.

Побічними ефектами є підняття артеріального тиску на 20% – 30%, що зумовлює його використання у випадку масивної кровотечі.

В кінці 2017 року компанія Johnson & Johnson завершила клінічні дослідження III фази. У них взяли участь понад 1,7 тисячі людей.

Під час засідання консультативної групи представники компанії розповіли про результати досліджень. З п'яти серій експериментів позитивний результат показали тільки дві.

 
Депресія – симптоми
• пригнічення;
• втрата інтересу;
• неможливість відчувати радість;
• зменшення життєвої енергії, пасивність;
• тривога;
• сонливість або безсоння;
• низька концентрація;
• втрата апетиту;
• низька самооцінка;
• відчуття провини чи відчаю;
• думки про самогубство.

До того ж, пацієнти, які брали ескетамін, повідомили про незначне поліпшення в порівнянні з учасниками контрольної групи, які брали плацебо.

Напередодні група FDA більшістю голосів рекомендувала схвалити препарат. Інші члени не були в захваті від розробки, оскільки вона спричиняла побічні ефекти – тимчасові галюцинації і порушення роботи свідомості.

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Теги: Здоров'я Психологія дослідження Депресія
Джерело: 24 Канал
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