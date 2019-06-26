Чи небезпечна автозасмага

Автозасмага – креми, гелі, спреї, що дозволяють штучно домогтися бажаного відтінку засмаги.

Роблять вони це, як правило, шляхом дігідроксіацетона (dihydroxyacetone, DHA) – компонента, що отримується з цукрового буряка або цукрової тростини, який темніє при контакті з амінокислотами кератину шкіри та змивається з часом, йдеться у звіті американське Управління з контролю за продуктами й ліками FDA.

Важливо: Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем

Автозасмага безпечна?

В цілому, так, але при цьому треба уникати контакту зі шкірою біля губ і слизовими та не вдихати під час розпилення – не виключені алергічні реакції, подразнення або навіть бронхоспазм.

Є згадки про проникнення речовини в кровотік при вдиханні спрею, але чи наносить це шкоду і яку саме, невідомо. У будь-якому випадку, перед розпиленням зробіть глибокий видих і затримайте дихання на весь час застосування автозасмаги.

Також після застосування автозасмаги можливий висип і подразнення на шкірі, що теж зустрічається досить рідко.



Автозасмага безпечніша, ніж звичайне засмагання під сонцем

Серйозну небезпеку несе не сама автозасмага, а впевненість людини з "автозасмаглою" шкірою в тому, що вона тепер захищена від сонця. Це не так. Після нанесення автозасмаги потрібно надягати захисний одяг, шукати тінь, уникати активного сонця і користуватися сонцезахисним кремом, як ви б це робили, маючи незасмаглу шкіру.

Боюся, що після автозасмаги я стану морквяного кольору

Так, відтінок дуже залежить від вихідного тону шкіри та концентрації забарвлюючого компонента. Починайте з найменших концентрацій, щоб знайти свій колір, і читайте уважно інструкцію по застосуванню, щоб не ходити з помаранчевими долонями.



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Колір вийшов дуже насиченим. Що робити? Допомагають будь-які методи, які посилюють відлущування поверхневих шарів шкіри.

Автозасмага якось дивно пахне. Так, це запах DHA, схожий на пригорілий бісквіт. Деякі виробники додають ароматизатори, щоб змінити цей запах.

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