Азартна залежність: симптоми, та як з цим боротися

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Азартна залежність: симптоми, лікування та поради
Азартна залежність: симптоми, лікування та поради / lviv.molbuk.ua

Ігрова залежність, або лудоманія є великою проблемою, яка загубила не один мільйон життів. Люди залежні від азарту втрачають почуття реальності і їхній стан фахівці відносять до психічних розладів.

Як впоратися з ігровою залежністю, та які її головні ознаки в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів нарколог Олег Страшок.

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За словами нарколога, лудоманія відноситься до залежностей, тому що має ряд симптомів спільних з хімічною залежністю. Але почнемо з відмінностей: на відміну від психоактивних речовин (наркотики, алкоголь) ігрові автомати та букмекерські контори не дають прямих наслідків з боку фізичного здоров'я.

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Проте, лікар Олег Страшок зазначив, що про відсутність синдрому відміни говорити було б не дуже коректно, тому що деякі ознаки все ж таки можуть бути присутні, коли людина відмовляється від гри. Це так звані афективні розлади (емоційні та поведінкові). Під час таких станів у людини проявляється дратівливість, перепади настрою, депресивний, тривожний настрій, відсутність бажання щось робити тощо

Тому в деяких випадках все ж таки необхідне призначеня ліків. Цим займаються спеціалісти в сфері психічного здоров‘я (псхихіатри, наркологи, психотерапевти). Та основна робота при лікуванні залежності від азартних ігор полягає в проведенні психотерапевтичних заходів.

Азартна залежнысть
Інколи азартну залежність лікують медикаментами

В ряді досліджень доведено, що у розвитку ігроманіі беруть участь ті ж самі структури головного мозку, що і при інших залежностях, та порушуються ті ж самі біохімічні процеси. Згідно з міжнародними протоколами лікування залежностей методикою першого вибору є когнітивно-поведінкова терапія, також можливе призначення ліків, направлених на відновлення процесів обміну в головному мозку, 12 крокова програма реабілітації.

 
Нарколог Олег Страшок
“Підводячи підсумки, можно сказати, що при підозрі на наявність залежності у вас чи у ваших родичів, друзів, необхідно звернутись до спеціалістїв (наркологів, психологів, психотерапевтів). Своєчасна діагностика дає можливість запобігти більш серйозних наслідків з боку фізичного та психологічного здоров‘я, матеріального та соціального стану”. 

За словами нарколога найважливіший симптом – це непереборний потяг грати. Також зниження інтересів до того, що цікавило раніше, збільшення часу проведеного за грою, зниження апетиту, розлади сну. Також це сприятливий грунт для розвитку інших залежностей.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Медицина Психологія
Джерело: Здоров'я 24
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