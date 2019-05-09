Без детоксів і таблеток: Супрун розповіла, як "почистити" печінку

У порадах щодо здоров’я печінки можна знайти інформацію про те, що потрібно чистити печінку детоксами, гепатопротекторами та мінеральною водою. Мовляв, у печінці накопичуються шлаки та токсини.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зазначає, що такі способи неефективні.

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Печінка справді виконує багато функцій в організмі – у ній утворюються жовч, білки крові, розпадається гемоглобін, утворюються та розщеплюються жири. Печінка здатна знешкодити ліки, алкоголь та стероїдні гормони.

Печінка не вбирає в себе важкі метали чи антибіотики, які ми вживаємо. Тому їсти печінку тварин цілком безпечно.

Уляна Супрун “ Для знешкодження різноманітних сполук печінка має низку ферментів — вони працюють як розчинники та окислювачі. Насправді так і виглядає "детокс", який активно рекламують. Ані соки, ані пігулки не знешкоджують токсини в нашому організмі. З цим завданням можуть впоратися лише ферменти печінки та інших органів. Але жодним чином не гепатопротектори ”.

Ліки на основі cілібіну, чи екстракту розторопші плямистої доволі поширені, вони не мають доведеної клінічної ефективності.

Добавки з глутатіоном теж не мають високої ефективності, але хоч і бере участь у процесі детоксу. Над нейтралізацією шлаків працюють всі ферменти, а не лише глутатіон.

Деякі добавки можуть пошкодити печінку, а не почистити її. Близько 9% випадків пошкодження печінки ліками викликані прийомом БАДів. Серед них: екстракти зеленого чаю, омели, чистотілу, звіробою, та гербалайф. Але не варто порівнювати чай та добавки зі звіробоєм, до прикладу, адже у останніх є інша кількість активної речовини.

Як допомогти своїй печінці

1. Активуйте ферменти

Для цього потрібно вживати капусту броколі, червоний перець, зелений чай, спеції, цибуля та часник.

Лікар Уляна Супрун “Крім того, у складі капусти та цибулі є сірковмісні сполуки. От саме з цієї сірки в нашому організмі й утворюється глутатіон, потрібний для знешкодження деяких сполук. Для пацієнтів, що проходять хіміотерапію, важливо не "активувати" нічим системи знешкодження, адже це прискорить руйнацію ліків. Не займайтеся самолікуванням”.

2. Приймайте ліки лише за призначенням лікаря

Печінка може пошкодитися при прийомі певних препаратів. У будь-якому випадку дотримуйтеся рекомендованого дозування та періоду вживання препаратів. Самостійно не скасовуйте ті чи інші ліки.

3. Правильно харчуйтеся

Виключіть з раціону алкоголь та солодкі газовані напої, вживайте менше смаженої та жирної їжі. Але не варто повністю відмовлятися від жирів – вони потрібні організму для стимуляції виділення жовчі.

Супрун радить їсти більше овочів, фруктів, коренеплодів, зелені та насіння. Рослинна їжа містить вітаміни, антиоксиданти та клітковину. Вони грають із печінкою в одній команді — проти вільних радикалів, високого холестерину та ожиріння.

4. Пийте каву

Тут мається на увазі саме кава, а не екстракти на її основі. Кава містить речовини, які здатні захищати печінку від злоякісного переродження. Крім того, вона допомагає знизити ризик розвитку раку печінки в людей, які перехворіли на гепатит.

Уляна Супрун радить вести здоровий спосіб життя, щоб вберегти печінку від хвороб та допомогти їй виводити токсини.

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