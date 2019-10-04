Як зробити одностатеві зв'язки між жінками безпечними
Всім відомо, що гетеросексуали використовують контрацептиви: презервативи, протизаплідні таблетки і так далі. Про гомосексуальний секс інформації вкрай мало навіть в інтернеті.
Секс між двома жінками вважається безпечним, а венеричні захворювання приписуються гетеросексуалам і геям. Насправді, одностатевий секс жінок має стільки ж небезпеки, що і різностатевий.
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Якщо ви не дуже вибагливі, то презервативи або медичні рукавички будуть в пригоді під час сексу. ВІЛ передається від жінки до жінки через сексуальний контакт. Причиною може бути що завгодно: секс під час менструації, ранка або недостатній догляд за інтимними іграшками.
У моногамних парах (мають одного партнера) теж є ризики, але менш істотні.
Лесбійський секс так само небезпечний, як і різностатевий
Оральним сексом теж можна займатися через презерватив, але його необхідно розірвати і помістити на клітор. Також існують спеціальні жіночі презервативи. Однак їх важче знайти, тому можна обійтися і презервативами для гетеросексуалів.
Рекомендації для жіночого одностатевого сексу
• Мийте руки та коротко стрижіть нігті. Вони можуть подряпати, а там, де з'являється рана, ризик зараження вищий.
• Використовуйте презервативи або стерильні медичні рукавички для орального, вагінального та анального сексу.
• Якщо у вас часто змінюються партнерки, то обов'язково секс має бути захищеним, якщо вони, звичайно, не пропонують вам довідки.
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