Як зробити одностатеві зв'язки між жінками безпечними

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Одностатеві зв'язку між жінками – як убезпечити інтим
Безпечний лесбійський секс / pixabay.com

Всім відомо, що гетеросексуали використовують контрацептиви: презервативи, протизаплідні таблетки і так далі. Про гомосексуальний секс інформації вкрай мало навіть в інтернеті.

Секс між двома жінками вважається безпечним, а венеричні захворювання приписуються гетеросексуалам і геям. Насправді, одностатевий секс жінок має стільки ж небезпеки, що і різностатевий.

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Якщо ви не дуже вибагливі, то презервативи або медичні рукавички будуть в пригоді під час сексу. ВІЛ передається від жінки до жінки через сексуальний контакт. Причиною може бути що завгодно: секс під час менструації, ранка або недостатній догляд за інтимними іграшками.

У моногамних парах (мають одного партнера) теж є ризики, але менш істотні.

Лесбійський секс так само небезпечний, як і різностатевий
Лесбійський секс так само небезпечний, як і різностатевий

Оральним сексом теж можна займатися через презерватив, але його необхідно розірвати і помістити на клітор. Також існують спеціальні жіночі презервативи. Однак їх важче знайти, тому можна обійтися і презервативами для гетеросексуалів.

Рекомендації для жіночого одностатевого сексу

• Мийте руки та коротко стрижіть нігті. Вони можуть подряпати, а там, де з'являється рана, ризик зараження вищий.

• Використовуйте презервативи або стерильні медичні рукавички для орального, вагінального та анального сексу.

• Якщо у вас часто змінюються партнерки, то обов'язково секс має бути захищеним, якщо вони, звичайно, не пропонують вам довідки. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Секс Новини Здоров'я Жіноче здоров’я ЛГБТ
Джерело: Здоров'я 24
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