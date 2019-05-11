Безпліддя та аборти: гінеколог спростувала міфи про оральні контрацептиви

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Гінеколог спростувала міфи про оральні контрацептиви
Гінеколог спростувала міфи про оральні контрацептиви / Фото з вільних джерел

Комбіновані оральні контрацептиви, або КОК, – це препарати, що впливають на організм жінки за допомогою гормонів.

Навколо комбінованих гормональних контрацептивів не вщухають суперечки і страхи. Акушер-гінеколог Олена Лейхнер спростувала найпоширеніші міфи про КОК.

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Міф 1. КОК потрібно скасовувати поступово

Не існує способу поступового скасування КОК. Таблетку не можна ділити, дробити, ламати, пити через день, тощо. У кращому випадку у вас зіб'ється цикл і буде кровотеча, в гіршому – ви отримаєте незаплановану вагітність.

Міф 2. При прийомі КОК потрібно робити перерви, щоб яєчники "відпочили"

Штучно створений цикл з новим рівнем прийнятих гормонів пригнічує дозрівання фолікулів і вироблення яєчниками власних гормонів. Яєчники не відпочивають — їх функція пригнічена, причому насильно. Адже вони не просили жінку приймати гормони.

Міф 3. КОК лікують СПКЯ

Якщо у вас справжній синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), зі стійкою ановуляцією, то жодні КОК його не вилікують. КОК потрібні лише для того, щоб у жінки з СПКЯ були регулярні менструальноподібні кровотечі, бо їх тривала відсутність може привести до зростання поліпів в ендометрії.

 
СПКЯ – що це?
Це складний комплекс симптомів, обумовлений порушенням у структурі яєчників. При СПКЯ у яєчниках відбувається певне порушення, і у деяких жінок формується перевага андрогенів (їх ще заведено називати "чоловічими" гормонами). Звичайно, що жінка не перетворюється на чоловіка. Але, як наслідок – збільшується вага, на шкірі з’являються висипи або підвищується жирність певних ділянок та спостерігається значне оволосіння тощо.

Міф 4. КОК володіють абортивним ефектом

Аборт – це вигнання прикріпленого плодового яйця з порожнини матки. КОК пригнічують овуляцію. Тому ні яйцеклітин, ні плодових яєць немає.

Прихильники цієї теорії свято вірять в те, що під час вживання КОК вагітніють. Але це може виникати при неправильному прийомі таблеток, неврахування їх взаємодії з іншими препаратами, що послаблюють контрацептивний ефект. За таких умов овуляція може бути, і жінка може завагітніти.

КОК не володіють абортивним ефектом
КОК не володіють абортивним ефектом

Міф 5. Прийом КОК призводить до безпліддя

Варто звертати увагу не лише на прийом КОК, а й на наявні хвороби – СПКЯ, проблеми з овуляцією, маткою, тощо.
Якщо ви пили препарат тривалий час - 3-5 і більше років, то ваш організм буде тривалий час відновлюватися – до року. Це також прописано в інструкції до КОК. Але якщо ви хочете завагітніти одразу після скасування прийому КОК одразу, то це просто неможливо.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Ліки Жіноче здоров’я
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