Біль у ділянці вуха та язика: основні причини та лікування

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Болить у вусі та язику
Болить у вусі та язику / gulfcoasthearingaids.com

Біль одразу у ділянці вуха та язика може свідчити про невралгію язико-глоткового нерва. А саме ця невралгія проявляється нападами пронизливого болю.

Найчастіше біль виникає в горлянці, задніх відділах язика, у вусі чи під кутом нижньої щелепи, зазначає невролог Підкуймуха Людмила.

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Болі переважно однобічні, виражені, провокуються жуванням, мовленням, кашлем, позіханням.

Які бувають форми невралгії

1. Вушна форма

При цьому виді біль локалізується у вусі та навколо нього.

2. Ротоглоткова форма

Біль виникає у горлі, в ділянці кореня язика.

3. Класична форма

При цій формі біль з'являється епізодично і симптоматично (коли біль є безперервним).

 
Невралгія – що це?
Це ураження периферичних нервів, які спричиняють напади болю в зоні так званої іннервації, тобто в тих ділянках, де орган і тканина оточені нервами для зв’язку з центральною нервовою системою. Невралгія може виникнути в будь-якій частині тіла й має різні причини.

Болить у вусі та язику
Болить у вусі та язику

Відповідно до причин виникнення невралгія буває:

1) первинною (ідіопатичною), коли біль пов'язаний з компресією нерва судиною

2) вторинною – як наслідок травми, новоутворення в цій ділянці, інфекційного процесу(тонзиліт, фарингіт, абсцес), вад розвитку судин та інших.️

Як лікувати невралгію язико-глоткового нерва

  • Медикаментозне лікування
  • Медикаментозні блокади.
  • Хірургічне лікування.

При підозрі на невралгію необхідно звернутися до лікаря.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я
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