Біль у ділянці вуха та язика: основні причини та лікування
Біль одразу у ділянці вуха та язика може свідчити про невралгію язико-глоткового нерва. А саме ця невралгія проявляється нападами пронизливого болю.
Найчастіше біль виникає в горлянці, задніх відділах язика, у вусі чи під кутом нижньої щелепи, зазначає невролог Підкуймуха Людмила.
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Болі переважно однобічні, виражені, провокуються жуванням, мовленням, кашлем, позіханням.
Які бувають форми невралгії
1. Вушна форма
При цьому виді біль локалізується у вусі та навколо нього.
2. Ротоглоткова форма
Біль виникає у горлі, в ділянці кореня язика.
3. Класична форма
При цій формі біль з'являється епізодично і симптоматично (коли біль є безперервним).
Болить у вусі та язику
Відповідно до причин виникнення невралгія буває:
1) первинною (ідіопатичною), коли біль пов'язаний з компресією нерва судиною
2) вторинною – як наслідок травми, новоутворення в цій ділянці, інфекційного процесу(тонзиліт, фарингіт, абсцес), вад розвитку судин та інших.️
Як лікувати невралгію язико-глоткового нерва
- Медикаментозне лікування
- Медикаментозні блокади.
- Хірургічне лікування.
При підозрі на невралгію необхідно звернутися до лікаря.
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