Епідеміолог пояснив, чому можлива 2 хвиля епідемії коронавірусу

Епідеміологи з Китаю заявили, що більшість людей, які перехворіли на COVID-19 не мають імунітету до інфекції після одужання. Тому, ймовірно, що зовсім скоро людство чекає друга хвиля коронавірусної хвороби.

Такі висновки спостережень та досліджень оголосив провідний епідеміолог Китаю Чжун Наньшань, пише CNN.

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Епідеміологи Китаю готуються до можливої другої хвилі COVID-19

Китай чекає новий виклик – ймовірна друга хвиля поширення коронавірусної інфекції, адже у більшості населення імунітет до збудника COVID-19 таки не сформувався.

За словами епідеміолога ситуація з імунітетом до COVID-19 в Китаї не відрізняється від ситуації в інших країнах.

Станом на 18 травня в Китаї коронавірус виявили у 82 954 пацієнтів, з яких 4 634 людини мали летальні наслідки зараження.



В Китаї масово проводять тестування на коронавірус / Фото CNN

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Що відомо про здатність організму формувати імунітет до COVID-19

Деякі дослідники вважають, що повноцінний імунітет формується тільки у 7-8% людей, які одужали від COVID-19. Всі інші або взагалі його не отримують, або імунітет у них слабкий і швидко зникає.

Крім того, кращий імунітет формується у людей старшого віку, які перенесли важкий перебіг COVID-19.

Відтак, ймовірність повторного зараження в країнах, які вже побороли пік епідемії, дійсно висока.

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