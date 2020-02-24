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Близько 200 людей повторно захворіли на коронавірус

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Повторні зараження на коронавірус / Getty imagies

У китайському місті Ухань, за даними на 24 лютого, зафіксували 195 повторних випадків зараження коронавірусом Covid-2019.

Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.

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Зазначимо, що це може мати велику небезпеку, тому що в людини не виробляється імунітету до коронавірусу Covid-2019, як до більшості інших вірусів. Наприклад, до вітрянки, кору, краснухи та інших. Але, щоб відповісти точно на ці питання, науковцям потрібно провести більше досліджень. 

Головне про коронавірус Covid-2019

  • Станом на 24 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 619 людей. Загальна кількість інфікованих – 79 360 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 25 тисяч людей.
  • Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії. Там коронавірусCovid-2019 підтвердили у 157 людей, від ускладнень померло 4 людей. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
  • Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.
  • У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.
  • 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
  • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Профілактика захворювань Новини Здоров'я Китай Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування
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