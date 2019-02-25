Bloomberg опублікувала рейтинг країн з найвищим рівнем здоров'я
Загалом до рейтингу компанії увійшли 169 країн. Їх оцінювали відповідно до факторів, що впливають на загальний стан здоров'я.
При складанні індексу Bloomberg врахували такі ризики як вживання тютюну й ожиріння, а також екологічні чинники, зокрема доступ до чистої води та санітарії. Крім цього, звертали увагу й на очікувану тривалість життя в країні.
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Очолила рейтинг Іспанія – їй вдалося піднятись на п'ять сходинок у порівнянні з 2017 роком. До речі, за прогнозами американських вчених, середня тривалість життя у цій країні до 2040 року сягне позначки у 86 років.
Рейтинг найздоровіших націй світу
Видання зазначило, що саме звички харчування зробили Іспанію та Італію лідерами рейтингу. Адже завдяки середземноморській дієті, що містить оливкову олію і корисні горіхи, громадяни цих країн рідше страждали серцево-судинними захворюваннями.
Перша двадцятка рейтингу Bloomberg
Україна – у дев'ятій десятці рейтингу, її віднесли до країн з досить низьким рівнем здоров'я.
Зазначимо, що 27 з 30 країн, у яких фіксують значні проблеми зі здоров'ям – це держави африканського континенту, що розташовані на південь від пустелі Сахара. Інші три – це Гаїті, Афганістан та Ємен.