Bloomberg опублікувала рейтинг країн з найвищим рівнем здоров'я

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До рейтингу Bloomberg увійшли країни з населенням у не менш, ніж 300 тисяч
До рейтингу Bloomberg увійшли країни з населенням у не менш, ніж 300 тисяч / Фото із відкритих джерел

Загалом до рейтингу компанії увійшли 169 країн. Їх оцінювали відповідно до факторів, що впливають на загальний стан здоров'я.

При складанні індексу Bloomberg врахували такі ризики як вживання тютюну й ожиріння, а також екологічні чинники, зокрема доступ до чистої води та санітарії. Крім цього, звертали увагу й на очікувану тривалість життя в країні.

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Очолила рейтинг Іспанія – їй вдалося піднятись на п'ять сходинок у порівнянні з 2017 роком. До речі, за прогнозами американських вчених, середня тривалість життя у цій країні до 2040 року сягне позначки у 86 років.

Найздоровіші країни світу

Рейтинг найздоровіших націй світу

Видання зазначило, що саме звички харчування зробили Іспанію та Італію лідерами рейтингу. Адже ​​завдяки середземноморській дієті, що містить оливкову олію і корисні горіхи, громадяни цих країн рідше страждали серцево-судинними захворюваннями.

Найздоровіші країни світу
Перша двадцятка рейтингу Bloomberg

Україна – у дев'ятій десятці рейтингу, її віднесли до країн з досить низьким рівнем здоров'я.

Зазначимо, що 27 з 30 країн, у яких фіксують значні проблеми зі здоров'ям – це держави африканського континенту, що розташовані на південь від пустелі Сахара. Інші три – це Гаїті, Афганістан та Ємен.

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Теги: Новини України Медицина Здоров'я Здорове життя Рейтинги Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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