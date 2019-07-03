Болить стегно: лікар назвав основні причини

Біль у стегні відчувала кожна людина. Больові відчуття можуть виникнути внаслідок фізичних навантажень і пройти через кілька днів.

Але якщо стегно болить постійно або регулярно (особливо вранці), якщо біль супроводжується відчуттям здерев'яніння і обмеженості в рухах – варто звернутися по лікарську допомогу.

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Лікар-алголог зазначає: причини болю в стегні (так само, як і її характер) можуть бути різними.

Стегно може боліти збоку в області суглоба або в м'яких тканинах, при цьому неприємні відчуття можуть виникати періодично і бути інтенсивними, гострими або мати хронічний характер.

Хворіти може як праве, так і ліве стегно; крім цього, больові відчуття можуть локалізуватися в області паху.

Основні причини болю у стегні

травма стегна,

артроз кульшового суглоба,

артрит тазостегнового суглоба,

інфаркт тазостегнового суглоба — асептичний некроз головки стегнової кістки,

запалення стегнових сухожиль,

синдром грушоподібного м'яза,

інші причини.



Біль у стегні

Крім цього, стегно може хворіти всередині або зовні й через інші причини:

патології ендокринної системи, що призводять до деструкції хрящової і кісткової тканин;

патології артеріальних судин;

інфекційні процеси в кісткових тканинах стегна і таза;

злоякісні пухлини кісткової тканини.

Діагностика і лікування у всіх цих випадках буде різною. Але зняти біль можна відразу.

Тому при наявності неприємних симптомів у стегні протягом тривалого часу, потрібно звернутися до медиків.

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