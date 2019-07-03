Болить стегно: лікар назвав основні причини
Біль у стегні відчувала кожна людина. Больові відчуття можуть виникнути внаслідок фізичних навантажень і пройти через кілька днів.
Але якщо стегно болить постійно або регулярно (особливо вранці), якщо біль супроводжується відчуттям здерев'яніння і обмеженості в рухах – варто звернутися по лікарську допомогу.
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Лікар-алголог зазначає: причини болю в стегні (так само, як і її характер) можуть бути різними.
Стегно може боліти збоку в області суглоба або в м'яких тканинах, при цьому неприємні відчуття можуть виникати періодично і бути інтенсивними, гострими або мати хронічний характер.
Хворіти може як праве, так і ліве стегно; крім цього, больові відчуття можуть локалізуватися в області паху.
Основні причини болю у стегні
- травма стегна,
- артроз кульшового суглоба,
- артрит тазостегнового суглоба,
- інфаркт тазостегнового суглоба — асептичний некроз головки стегнової кістки,
- запалення стегнових сухожиль,
- синдром грушоподібного м'яза,
- інші причини.
Біль у стегні
Крім цього, стегно може хворіти всередині або зовні й через інші причини:
- патології ендокринної системи, що призводять до деструкції хрящової і кісткової тканин;
- патології артеріальних судин;
- інфекційні процеси в кісткових тканинах стегна і таза;
- злоякісні пухлини кісткової тканини.
Діагностика і лікування у всіх цих випадках буде різною. Але зняти біль можна відразу.
Тому при наявності неприємних симптомів у стегні протягом тривалого часу, потрібно звернутися до медиків.
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