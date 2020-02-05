Боротьба з коронавірусом: ВООЗ потребує майже 700 мільйонів доларів
Всесвітня організація охорони здоров'я потребує 675 мільйонів доларів для надання допомоги країнам у боротьбі з новим видом коронавірусу.
Про це повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. За його словами, ВООЗ запускає план стратегічної готовності та реагування для того, щоб підтримувати країни у запобіганні, виявленні та діагностуванні передачі коронавірусу.
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"Ми просимо 675 мільйонів доларів для фінансування цього плану протягом наступних трьох місяців. 60 мільйонів доларів від цієї суми – на фінансування операцій ВООЗ, решта – для тих країн, які наражаються на особливий ризик", – сказав Гебреєсус.
За словами гендиректора ВООЗ, організація виділила 9 мільйонів доларів зі свого резервного фонду на випадок надзвичайних ситуацій.
Додамо, наразі 80% хворих коронавірусом знаходяться у китайській провінції Хубей. Станом на 5 лютого 2020 року підтверджено понад 24 000 випадків захворювання у Китаї та 176 за кордоном. Зафіксовано 493 летальних випадків.
Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:
- Станом на 5 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 493 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 24 560 осіб по всьому світу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.
Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
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