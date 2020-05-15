В Бразилії за добу виявили майже 14 тисяч випадків зараження COVID-19

У Бразилії за минулу добу виявили майже 14 тисяч нових випадків зараження коронавірусною інфекцію.

За 14 травня приріст кількості хворих став найвищим в країні з початку епідемії. Нові дані опубліковані на Worldometers.info.

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Крім того, за минулу добу було повідомлено про 835 летальних випадків.

Додамо, що 15 травня підтверджено 247 нових випадків зараження і 6 смертей.

Всього з початку епідемії коронавірусу в Бразилії захворіло 203 165 осіб, з них – 79 479 одужали. На жаль, в країні померло 13 999 людей від ускладнень, викликаних COVID-19.

Експерти вважають, що Бразилія до теперішнього часу вийшла на пік, надалі ситуація почне нормалізуватися.

Президент Жаїр Болсонару від початку активно занижував небезпеку COVID-19, називаючи вірус "невеликими грипом".

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