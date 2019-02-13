Бути песимістом корисно: висновки психологів

Захисний песимізм допомагає подолати тривогу. У цій стратегії людина намагається подумки програти сценарій майбутнього і прорахувати перешкоди, які можуть зустрітися на шляху.

Відправною точкою служить найгірший результат: наприклад, ви уявляєте, що не пройшли співбесіду, потім "відмотуєте" назад і шукаєте причину, чому це може статися, йдеться в статті The Conversation.

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В експерименті американських психологів учасників-песимістів попросили розгадати кілька головоломок зі словами. Із завданням краще впоралися ті, у кого був поганий настрій. Це навело вчених на думку, що песимістів, які застосовують "оборонну" стратегію, поганий настрій мотивує.



Песимісти краще слідкують за здоров'ям

Цікаво, що песимізм може навіть надавати впевненості. В іншій роботі психолога Джулії Норем йдеться, що у песимістів, котрі прораховують все заздалегідь, самооцінка вище в порівнянні з іншими людьми, котрі відчувають тривожність, і майже така ж висока, як у оптимістів.

У ставленні до здоров'я песимісти проявляють більшу пильність. Під час сезонного спалаху грипу вони будуть турбуватися більше, ніж оптимісти, зате вживуть заходів профілактики. При нездужанні песимісти не сподіваються, що "саме пройде", і звертаються до лікарів, а пацієнти з хронічними захворюваннями суворіше виконують вказівки лікарів.

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