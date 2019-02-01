Часті ячмені у дитині: Комаровський пояснив, що робити

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Ячмінь у дитини
Ячмінь у дитини / seekingalpha.com

Ячмінь на оці дитини – поширене явище. Захворювання виникає з припухлості повіки. Її почервоніння та збільшення запалення. Зазвичай цей болючий процес відбувається навколо вії.

Майже у 100% випадків ячмінь виникає через єдиний мікроб – золотистий стафілокок, пише дитячий лікар Євген Комаровський.

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Лікар Євген Комаровський
“Тому якщо у дитини часті фурункули і ячмені, які спричинені золотистим стафілококом, то здавати мазки і робити аналізи не потрібно.”

За словами медика, золотистий стафілокок – це звичайний мешканець шкіри людини. Просто при збоях в роботі місцевого імунітету він стає небезпечним для організму.

Майже у 100% випадків ячмінь виникає через золотистий стафілокок
Майже у 100% випадків ячмінь виникає через золотистий стафілокок

Щодо лікування, то побороти часті ячмені у дитини антибактеріальними мазями неможливо.

 
Лікар Євген Комаровський
“Потрібно приймати антибактеріальні препарати всередину. Лікарі в курсі, які ліки добре діють саме на стафілокок. Принциповий момент полягає в тому, що при лікуванні саме шкірних інфекцій не вдається обійтися 5-7 днями прийому антибіотика, а тому зазвичай препарат потрібно приймати два тижні”.

Крім стафілокока причиною частої появи ячменів або фурункулів є порушення роботи потових залоз. Тому подумайте – чи не надто спекотно у вашому домі, чи не потіє дитина через надлишковий одяг. Проаналізуйте ще, чим ви перете речі, миєтеся, з чим контактує шкіра сина.

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Теги: Здоров'я Лікування Лікар Євген Комаровський Діти
Джерело: Здоров'я 24
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