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Чай, який знижує вагу: дослідження підтвердило користь мате

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Користь чаю мате / unsplash.com

Вчені виявили, що напій мате завдяки вмісту кофеїну допомагає знижувати вагу.

Вчені вивчали властивості чаю мате, зокрема, дію кофеїну, що міститься в напої. Відтак, доведено, що чай мате має багато корисних влативостей, а кофеїн у чаї може боротися із зайвою вагою та ожирінням.

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Це вдалося зрозуміти в результаті експерименту на тваринах, у раціоні яких було багато жирів і цукру.

Виявилося, кофеїн із мате зменшує жирову тканину і регулює процес утворення нових жирових клітин.


Корисні властивості мате/Фото: Unsplash

 
Чай мате – що це?
Мате або парагвайський чай — сухе листя вічнозеленої кущової рослини падуб парагвайський. 
Мате заварюється в спеціальній посудині –  калабасі, а п'ють через металеву соломинку. 
Чай мате має багато корисних властивостей.

Як проводили експеримент

За однакової дієти тварини з групи, якій його давали, набрали на 16% менше ваги й на 22% менше жиру, ніж ті, хто його не отримував.

Позаяк, користь приніс не тільки кофеїн із мате в чистому вигляді, але й той, що містився в чаї.

Втім, отримані результати ще треба перевірити на людях. Але за успіх дослідження, варто випити чашечку мате!


Чай мате потребує особливого приготування

Як заварювати мате

Можна приготувати "гіркий мате", "солодкий мате", "мате-терере" з додаванням холодної води й лимона, а також "варений мате".

  1. Сухий мелений мате насипте в посудину так, щоб він заповнив приблизно три чверті її обсягу.
  2. Щільно накрийте калабас рукою, переверніть його та трохи потрясіть. Це слід зробити для того, аби великі часточки мате залишилися внизу, а дрібні, схожі на пил, зверху. Якщо цього не зробити, є ризик наковтатися заварки через трубочку, що не дуже приємно.
  3. Окремо підігрійте воду, але не кип'ятіть її.
  4. Візьміть калабас із мате, нахиліть його таким чином, щоб чай змістився до стінок.
  5. Налийте воду на дно посудини і настоюйте кілька хвилин.
  6. Занурте трубочку в посудину фільтром вниз.

Не розмішуйте мате трубочкою, намагайтеся не переміщати її всередині посудини, поступово додавайте воду в міру споживання напою.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Здорове харчування дослідження
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