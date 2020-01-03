Чай, який знижує вагу: дослідження підтвердило користь мате
Вчені виявили, що напій мате завдяки вмісту кофеїну допомагає знижувати вагу.
Вчені вивчали властивості чаю мате, зокрема, дію кофеїну, що міститься в напої. Відтак, доведено, що чай мате має багато корисних влативостей, а кофеїн у чаї може боротися із зайвою вагою та ожирінням.
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Це вдалося зрозуміти в результаті експерименту на тваринах, у раціоні яких було багато жирів і цукру.
Виявилося, кофеїн із мате зменшує жирову тканину і регулює процес утворення нових жирових клітин.
Корисні властивості мате/Фото: Unsplash
Як проводили експеримент
За однакової дієти тварини з групи, якій його давали, набрали на 16% менше ваги й на 22% менше жиру, ніж ті, хто його не отримував.
Позаяк, користь приніс не тільки кофеїн із мате в чистому вигляді, але й той, що містився в чаї.
Втім, отримані результати ще треба перевірити на людях. Але за успіх дослідження, варто випити чашечку мате!
Чай мате потребує особливого приготування
Як заварювати мате
Можна приготувати "гіркий мате", "солодкий мате", "мате-терере" з додаванням холодної води й лимона, а також "варений мате".
- Сухий мелений мате насипте в посудину так, щоб він заповнив приблизно три чверті її обсягу.
- Щільно накрийте калабас рукою, переверніть його та трохи потрясіть. Це слід зробити для того, аби великі часточки мате залишилися внизу, а дрібні, схожі на пил, зверху. Якщо цього не зробити, є ризик наковтатися заварки через трубочку, що не дуже приємно.
- Окремо підігрійте воду, але не кип'ятіть її.
- Візьміть калабас із мате, нахиліть його таким чином, щоб чай змістився до стінок.
- Налийте воду на дно посудини і настоюйте кілька хвилин.
- Занурте трубочку в посудину фільтром вниз.
Не розмішуйте мате трубочкою, намагайтеся не переміщати її всередині посудини, поступово додавайте воду в міру споживання напою.
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