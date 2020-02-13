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Чекаємо дива: українець з Уханя розповів про життя та евакуацію

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Ще 50 українців залишаються в ізольованому Ухані, звідки й почалася епідемія небезпечного коронавірусу. Їх мали евакуювати напередодні, однак захід відклали. У МОЗ розповіли, що евакуація затримується, бо люди нібито не були згодні підписувати згоду на вивезення. Про те, яка ситуація в Ухані зараз та чи знайшла українська влада спосіб забрати звідти своїх громадян – читайте далі.

Що відомо про евакуацію українців

Наразі ніякої інформації про евакуацію українців з Уханя немає, люди чекають на диво. Про це ексклюзивно 24 каналу заявив українець Іван Кудацький, який також чекає на евакуацію.

Цікаво! Як живуть люди в Ухані: вражаючий фоторепортаж з ізольованого міста

Як відомо, після інформації про розповсюдження небезпечного коронавірусу та закриття Уханя на карантин, низка країн евакуювала своїх громадян. Україна також двічі евакуйовувала людей з ізольованого міста. Загалом додому повернулися 415 українців. Однак ще 51 людина чекає на евакуацію, серед них одна дитина.

Ми просто сидимо і чекаємо дива. Чекаємо, що нас хтось забере звідси. Бо люди з інших країн вже давно вилетіли, відсиділи карантин і повернулися додому. А ми ще навіть не можемо вилетіти. Всі втомилися чекати. Бо ця евакуація переносилася декілька разів. А зараз взагалі немає ніякої інформації,
– додав Іван Кудацький.

Він наголосив, що попри розповсюдження інформації у ЗМІ, ситуація не змінюється у кращий бік. 

Що відомо про місто Ухань?Це місто розташоване у провінції Хубей і є одним з найбільших у Китаї. Саме в Ухані зафіксували спалах небезпечного коронавірусу. Згодом місто закрили на карантин, а влада побудувала лікарню для інфікованих людей.

Яка ситуація в ізольованому Ухані

Іван розповів, що з його подвір'я є чотири виходи, лише один з них відкритий. Усі інші – закриті дротом і їх стережуть охоронці. 

Лише з одного входу можна вийти. Перед входом у подвір'я треба вимірювати температуру тіла. А коли виходиш, то треба записати свою інформацію, номер телефону та кількість людей, що живуть у квартирі,
– повідомив українець в Ухані.

Також він сказав, що люди поступово починають ходити до магазинів. Однак на вулицях практично немає людей. Іван зауважив, що у магазинах є продукти, але їх швидко розбирають.

Що відомо про небезпечний коронавірус: головне

  • ​Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.
  • Станом на 13 лютого, від китайського коронавірусу померли 1 369 осіб, ще 60 тисяч 347 людини інфіковані. За статистикою, 9% хворих помирають.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури. Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився. Однак на судні Diamond Princess на коронавірус захворіло 2 українців – 25-річний чоловік і 37-річна жінка.


Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Альона Захарова
Теги: Китай Новини України Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування
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