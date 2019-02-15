Через депресію ваш мозок постаріє на 10 років швидше

Депресія може привести до передчасного старіння мозку. До такого висновку дійшли вчені з Єльського університету. Це було перше масштабне клінічне дослідження такого характеру.

Використовуючи нові технології сканування мозку, вчені з'ясували, що синаптична щільність або кількість з'єднань у мозку жертв депресій стає тоншим на 10 років раніше, ніж у тих, хто не схильний страждати на депресію.

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У середньому в пацієнтів з депресією процес старіння мозку стартував у 40 років, а у людей без депресій – в 50.

Зміни синаптичної щільності загрожують більш ранньою втратою пам'яті, сплутаністю свідомості, уповільненням мови та навіть більш раннім початком таких вікових хвороб, як старече слабоумство.



Зміни мозку, котрі провокують депресію, може спровокувати старече слабоумство

Результати цього дослідження, дають науці стати ближче до розуміння того, щоб пояснити чому у жінок, які вдвічі частіше страждають від депресій, порівняно з чоловіками, ризик розвитку старечого недоумства в три рази вищий, ніж у представників сильної статі.

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Окрім того, отримані дані можуть допомогти в розвитку ліків, що впливають на гіпокамп – це саме та ділянка мозку, яка пошкоджується при старечому слабоумстві та при депресії, про це пише MedikForum.

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