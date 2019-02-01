Через грип на карантин закрили школи Миколаєва та Івано-Франківська

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Через грип на карантин закрили школи Миколаєва та Івано-Франківська
Через грип на карантин закрили школи Миколаєва та Івано-Франківська / Фото з відкритих джерел

Через грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію ввели карантин у школах Миколаєві та Івано-Франківська. З понеділка, 4 лютого, у Миколаєві не працюватиме 53 школи, а в Івано-Франківську – 42.

У міськраді Миколаєва уточнили, що карантин оголосять у школах №12, 13, 17, 32, 34, 40, 46, 48, 52, 59, 60, 65 та класичному ліцеї.

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Крім того, у місті продовжили призупинення навчання у школах №1, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 39, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 64, гімназіях №2, 3, 4, 41, муніципальному колегіумі, економічних ліцеях №1, 2, Академії дитячої творчості.

Тим часом в Івано-Франківську на карантин до 8 лютого включно закрили 42 школи. Також призупинять навчання у 12 муніципальних закладах позашкільної освіти (гуртки та секції).

Водночас у школах Ужгорода продовжили карантин, який повинен був закінчитися у п'ятницю, 1 лютого. У місті тільки більшає хворих на грип та ГРВІ – на 100 тисяч населення припадає 815,3 хворих.

Карантин також можуть ввести у дитсадках Ужгорода.

28 січня на карантин закрили 15 шкіл у Шостці на Сумщині. Вимушені канікули триватимуть щонайменше до 3 лютого включно.

Із 30 січня на карантин закрили усі школи Житомира, а також професійно-технічні училища та заклади позашкільної освіти.

З 21 по 27 січня через грип та ГРВІ в Україні померли 3 людей, а захворіли 199 тисяч.

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Теги: Новини України Здоров'я Освіта Здорове життя Новини Івано-Франківська Новини Миколаєва Грип в Україні Ужгород
Джерело: 24 канал
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