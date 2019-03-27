Через що збільшуються лімфовузли: 5 причин

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Через що збільшуються лімфовузли
Через що збільшуються лімфовузли / netdoctor.co.uk

Лімфовузли або лімфатичні залози – це невеликі органи імунної системи, які є на шиї, під пахвами, в паху і інших областях. Їх завдання – фільтрувати лімфу і допомагати організму боротися з інфекціями.

Лімфа – це безколірна рідина, яка з'являється на ранці, якщо злегка пошкодити шкіру, пише Lifehacker.

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Коли у людини немає хвороб, то залози очищають лімфу без зайвого перенапруження. Якщо ж збільшилися лімфовузли, то це свідчить про запалення.

Що призводить до запалення лімфовузлів

• захворювання дихальних шляхів;
• проблеми в ротовій порожнині або носоглотці, наприклад, карієс, пульпіт, запалення в пазухах носа;
• інфекції загального характеру, до прикладу, вітрянка, кір, цитомегаловірус;
• шкірні інфекції – наприклад, запалення, що виникло через невдалу спробу видавити прищ;
• отити.

Коли варто звертатися до лікаря

Найчастіше збільшені лімфовузли — це не самостійна хвороба, а лише симптом. Тому зазвичай вони супроводжуються іншими ознаками інфекції:

– загальним нездужанням і слабкістю;
– підвищенням температури;
– головним болем;
– болем в горлі, вухах або ротової порожнини;
– нежитю, закладеністю носа.

Що призводить до запалення лімфовузлів
Що призводить до запалення лімфовузлів

Терміново потрібно бігти до лікаря, коли:

1. Шкіра над збільшеним лімфовузлом почервоніла і стала гарячою — це говорить про початок гнійного процесу.

2. Лімфовузли на шиї збільшилися без видимої причини.

3. Лімфатичні залози запалилися не тільки на шиї, але і в інших місцях. Наприклад, під пахвами, в паху, на ліктьових згинах.

4. Вузли не рухаються, коли ви намагаєтеся їх притиснути.

5. Збільшення лімфовузлів супроводжується підвищеним потовиділенням, постійною лихоманкою (без інших симптомів інфекційних захворювань), незрозумілою втратою ваги.

6. Вам стало важко ковтати або дихати.

Якщо вам важко ковтати або дихати через збільшені лімфовузли – біжіть до лікаря
Якщо вам важко ковтати або дихати через збільшені лімфовузли – біжіть до лікаря

7. Лімфовузли не повертаються до нормальних розмірів два тижні і більше.

Лікар допоможе підібрати необхідні аналізи та поставить вам точний діагноз.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я
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