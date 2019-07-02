Чи безпечне морозиво для зубів: відповідь стоматолога

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Чи безпечне морозиво для зубів
Чи безпечне морозиво для зубів / scmp.com

Морозиво – один з найпопулярніших десертів влітку під час спеки. Та як часто ми задумуємося, чи воно шкодить нашим зубам і наскільки?

Стоматолог Юлія Селютіна зазначає: вживання будь-яких цукровмісних продуктів може привести до появи карієсу.

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Бактерії, що живуть в порожнині рота, переробляють цукор, виділяючи при цьому кислоту, яка руйнує емаль. При цьому потрібно розуміти, що шкодить не саме морозиво, а відсутність належної гігієни.

Крім цього, морозиво холодне, а, отже, може викликати дискомфорт у людей з підвищеною чутливістю зубів. Це вже другий симптом, який теж потрібно лікувати.

Прямого зв'язку між вживанням морозива та ангіною немає. Тому що продукт сам по собі не викликає інфекційне захворювання.Причина ангіни – бактерії, які можуть атакувати горло при зниженому імунітеті. Від морозива це навряд чи виникне.

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Стоматолог не радить запивати холодне морозиво гарячим чаєм, щоб не застудити горло. Ось тут вже є величезна небезпека для зубів

Перепад температури згубно впливає на емаль і здоров'я порожнини рота:

  • можуть з'явитися мікротріщини;
  • підвищиться чутливість зубів;
  • загостряться запальні процеси (пульпіт).
  • чергування холодного і гарячого може негативно позначитися на здоров'ї ясен і слизової;
  • у тих, хто носить брекети, "дужка" може відклеїтися.

Не радить лікар кусати морозиво, адже через це можуть постраждати передні зуби.

Краще почекати, коли воно трохи підтане, його можна лизати або їсти ложкою — для зубів це буде менш травматично.

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І обов'язково після вживання морозива прополоскати рот звичайною водою. Так ви змиєте з зубів залишки їжі, якими харчуються карієсогенні бактерії.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Стоматологія
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