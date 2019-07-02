Чи безпечне морозиво для зубів: відповідь стоматолога
Морозиво – один з найпопулярніших десертів влітку під час спеки. Та як часто ми задумуємося, чи воно шкодить нашим зубам і наскільки?
Стоматолог Юлія Селютіна зазначає: вживання будь-яких цукровмісних продуктів може привести до появи карієсу.
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Бактерії, що живуть в порожнині рота, переробляють цукор, виділяючи при цьому кислоту, яка руйнує емаль. При цьому потрібно розуміти, що шкодить не саме морозиво, а відсутність належної гігієни.
Крім цього, морозиво холодне, а, отже, може викликати дискомфорт у людей з підвищеною чутливістю зубів. Це вже другий симптом, який теж потрібно лікувати.
Прямого зв'язку між вживанням морозива та ангіною немає. Тому що продукт сам по собі не викликає інфекційне захворювання.Причина ангіни – бактерії, які можуть атакувати горло при зниженому імунітеті. Від морозива це навряд чи виникне.
Стоматолог не радить запивати холодне морозиво гарячим чаєм, щоб не застудити горло. Ось тут вже є величезна небезпека для зубів
Перепад температури згубно впливає на емаль і здоров'я порожнини рота:
- можуть з'явитися мікротріщини;
- підвищиться чутливість зубів;
- загостряться запальні процеси (пульпіт).
- чергування холодного і гарячого може негативно позначитися на здоров'ї ясен і слизової;
- у тих, хто носить брекети, "дужка" може відклеїтися.
Не радить лікар кусати морозиво, адже через це можуть постраждати передні зуби.
Краще почекати, коли воно трохи підтане, його можна лизати або їсти ложкою — для зубів це буде менш травматично.
І обов'язково після вживання морозива прополоскати рот звичайною водою. Так ви змиєте з зубів залишки їжі, якими харчуються карієсогенні бактерії.
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