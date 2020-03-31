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Чи буде влада відтерміновувати медичну реформу через коронавірус: відповідь МОЗ

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Віктор Ляшко / Фотобанк 24 каналу

Заступник міністра охорони здоров'я Україні Віктор Ляшко заявив, що наразі невідомо, чи влада буде відтерміновувати медичну реформу, адже про це має вирішити новопризначений глава МОЗ Максим Степанов.

За словами Ляшка на брифінгу 31 березня, влада залучатиме усіх спеціалістів в Україні для боротьби з коронавірусом.

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"Моя позиція – залучати висококфаліфікованих спеціалістів по-максимуму. Тому ми звертаємося до Академії медичних наук, університетів медичних профілів для того, щоб вони відпрацювали механізми залучення спеціалістів, щоб рятували людське життя", – сказав головний санітарний лікар України.

На питання про медичну реформу, другий етап якої має стартувати 1 квітня, Ляшко відповів, що в Україні змінилося керівництво МОЗ і Степанов розкаже про наступні плани незабаром.

Станом на 31 березня в Україні зафіксовано 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість летальних випадків – 13.

Коронавірус Симптоми
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Медична реформа Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя
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